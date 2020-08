Notas da Atualização 10.16 do League of Legends

Fãs de Yasuo e atiradores estão prestes a se deliciar com esta atualização de League of Legends. O irmão perdido de Yasuo, Yone, finalmente fará uma aparição no Rift com um kit que é semelhante ao do Imperdoável.

Alguns atiradores subestimados também estão recebendo algum amor nesta atualização, o que poderia ajudá-los a fazer mais aparições tanto na fila solo quanto no profissional.

As escolhas mais presentes que estão causando estragos também foram alterados. Ashe, Nautilus e Karma, em particular, estão sujeitos a alguns fortes enfraquecimentos.

A atualização 10.16 durará o dobro do tempo devido aos desenvolvedores tirando uma folga. Um conjunto de alterações de balanceamento será implantado em torno do horário normal da Atualização 10.17, mas a próxima atualização completa será a 10.18.

Aqui estão as notas completas da atualização 10.16 do LoL.

A última Etapa Ranqueada do Ano

Em 9 de agosto, começará a terceira e última etapa da temporada. Mas com uma pequena reviravolta desta vez.

Além das recompensas usuais, a Riot também concederá uma Cápsula de Eternos Série 1 aleatória para quem ganhar 750 pontos de divisão.

Campeões

[Novo] Yone

PassivA – Estilo do Caçador

Yone usa duas lâminas, fazendo com que cada segundo ataque cause mais Dano Mágico. A chance de Acerto Crítico dele também é dobrada, mas seu Dano Crítico é reduzido.

Q – Aço Mortal

Yone golpeia à frente dele, causando Dano Físico aos oponentes. Ao contato, ele recebe um acúmulo. Com dois acúmulos, ele pode avançar com uma onda que arremessa os inimigos ao ar.

W – Fenda Espiritual

Yone desfere um golpe em forma de arco, causando uma parte da Vida máxima do alvo como dano. Ao atingir um inimigo, Yone também ganha um escudo temporário que aumenta a cada Campeão atingido.

E – Desatar da Alma

Yone entra em sua Forma Espiritual, recebendo Velocidade de Movimento e deixando seu corpo para trás. Quando a duração da habilidade expirar, ele volta para o corpo e causa um percentual de todo o dano que causou na Forma Espiritual.

R – Destino Selado

Yone golpeia todos os inimigos em seu caminho, teleportando-se para trás do último atingido e arremessando todos ao ar em direção a ele.

Akali

Q – Golpe dos Cinco Pontos

Dano aumentado de 30/55/80/105/130 para 35/60/85/110/135

E- Investida Shuriken

Tipo de dano alterado de Físico para Mágico

Ashe

Q – Concentração

A velocidade de ataque adicional diminuiu de 20/30/40/50/60 por cento para 20/25/30/35/40 por cento

Bardo

Atributos base

Vida reduzida de 575 para 560

W – Santuário do Protetor

A cura máxima diminuiu de 70/110/150/190/230 para 55/95/135/175/215

Evelynn

Q – Espinho de Ódio

Tempo de recarga reduzido pela metade de 8 para 4s.

Removido: acertar um monstro não reduz mais a recarga em 50%

Fiora

Q – Estocada

Tempo de recarga reduzido de 16/14/12/10/8 segundos para 13/11.25/9.5/7.75/6 segundos

Redução da recarga ao atingir um inimigo reduzida de 60% para 50%

Hecarim

E – Ataque Devastador

A velocidade de movimento adicional aumentou de 25 a 75 por cento para 25 a 100 por cento

Jax

E – Contra-ataque

Recarga reduzida de 16/14/12/10/8 segundos para 14/12,5/11/9,5/8 segundos

Jhin

Passiva – Sussurro

O dano do último disparo em estruturas aumentou de 1,2 de dano de ataque a 1,5 de dano de ataque

Jinx

R – Super Mega Míssil da Morte

Erro de limite de dano adicional corrigido para não ter mais limite contra os alvos

Karma

Q – Chama Interior

O custo de mana de 50/55/60/65/70 para 65 de mana fixa.

A recarga aumentou de 7/6.5/6/5.5/5 segundos para 9/8.5/8/7.5/7 segundos

Karthus

Q – Devastar

Multiplicador de dano reduzido de 0,35 para 0,3 de poder de habilidade

Kha’Zix

Q – Saber de Medo

O dano adicional a alvos isolados diminuiu de 120% para 110%

Lucian

Q – Luz Perfurante

Dano aumentado de 85/120/155/190/225 para 95/130/16/200/235

R – O Expurgo

Total de disparos aumentados de 20/25/30 para 22/28/34

Miss Fortune

Atributos base

Dano de ataque aumentado de 50 para 52.

Morgana

Q – Ligação das Trevas

Recarga reduzida de 11 para 10 segundos

Nautilus

W – Ira do Titã

Escudo diminuiu de 60/70/80/90/100 para 45/55/65/75/85

Neeko

Q – Explosão Florescente

Dano aumentado de 70/115/160/205/250 para 80/125/170/215/260

Dano do Florescer aumentado de 35/55/75/95/115 para 40/60/80/100/120

Nocturne

Passiva – Lâminas Sombrias

Tempo de recarga aumentado de 10 para 14 segundos

A restituição do tempo de recarga ao atingir aumentou de 2 para 3s.

Rakan

R – Rapidez

A velocidade de movimento adicional aumentou de 50% para 75%

Sett

W – Casca-grossa

Dano reduzido de 80/105/130/155/180 para 80/100/120/140/160

E – Quebra-crânio

Dano reduzido de 50/80/110/140/170 para 50/70/90/110/130

Skarner

Q – Corte de Cristal

Multiplicador de dano total aumentada de 0,15 para 0,20 de dano de ataque

Custo reduzido de 15 para 10 de mana

Syndra

Q – Esfera Negra

Dano reduzido de 70/110/150/190/230 para 70/105/140/175/210

Tristana

E – Carga Explosiva

Novo: Carga Explosiva causa 1% de dano a mais por 3% de chance de acerto crítico

Veigar

Atributos base

Resistência mágica aumentada de 30 para 32

Volibear

Q – Esmagamento Trovejante

A velocidade de movimento adicional diminuiu de 15/20/25/30/35 por cento para 10/14/18/22/26 por cento

Yasuo

Atributos base

Resistência mágica aumentada de 30 para 32

R – Último suspiro

Dano base aumentado de 200/300/400 para 200/350/500

Ziggs

Passiva – Pavio Curto

Multiplicador de dano adicional aumentou de 0,3 / 0/4 / 0,5 para 0,5 fixo.

Multiplicador do dano adicional a estruturas aumentado de 2x para 2,5x

Runas

Manto Nimbus

A velocidade de movimento adicional diminuiu de 15/25/35 por cento para 10/20/30 por cento

Blitz do Nexus

10.16 buffs

Azir: -5% do dano sofrido

Ezreal: -3% do dano sofrido

Kog’maw: -8% do dano causado e +5% do dano sofrido

Le’Blanc: +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Lee Sin: -5% do dano sofrido

Riven: -5% do dano sofrido

Taric: -5% do dano causado e +5% do dano sofrido

Thresh: +5% de dano causado e -8% de dano sofrido

10.16 nerfs

Darius: -5% do dano causado e +3% do dano sofrido

Illaoi: -5% do dano causado e +5% do dano sofrido

Jhin: -5% do dano causado

Leona: -5% do dano causado

Neeko: -3% do dano sofrido

Urgot: -5% do dano causado

Zyra: -5% do dano causado

Correções de erros

Campeões deixam de continuar queimando depois de suas rodadas na Briga por Prêmios.

Aurelion Sol deixa de manter as estrelas adicionais caso ele sobreviva à última rodada do Mata-Mata URF.

Itens da selva agora concedem Regeneração de Mana em toda a selva, incluindo na área do efeito vermelho e na selva entre as rotas.

O Arauto do Vale deixa de travar em Estase se for ativado durante a Briga por Prêmios.

Habilidades com ativação deixam de ser desativadas quando o Campeão assistir a uma Briga por Prêmios ou ao sair de um Trenó de Batalha.

Flash Hextec agora será redefinido como Flash em cada rodada de Mata-Mata URF.

O Guardião da Selva deixa de surgir duas vezes depois de ser abatido.

Mini-Gnar não pode mais conjurar o W – Hiperativo e o R – GNAR! logo depois de sair do Trenó de Batalha.

e o logo depois de sair do Trenó de Batalha. O carregamento de seções menos usadas do cliente agora será adiado até que se clique nelas, o que faz com que o cliente seja iniciado mais rapidamente.

Próximas skins e cromas

Skins

Riven Florescer Espiritual

Cassiopeia Florescer Espiritual

Ahri Florescer Espiritual

Kindred Florescer Espiritual

Yone Florescer Espiritual

Cromas

Riven Florescer Espiritual

Cassiopeia Florescer Espiritual

Ahri Florescer Espiritual

Kindred Florescer Espiritual

Yone Florescer Espiritual

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 04 de agosto.