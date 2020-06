Mundo deve receber a próxima atualização de campeão do League, agendada para 2021

O doutor chegou. O principal produtor de campeão da Riot Games, Ryan “Reav3” Mireles, confirmou que Dr. Mundo será o próximo campeão do League of Legends a receber uma atualização visual e de jogabilidade.

No mais recente roteiro de campeões da Riot, Reav3 disse que o projeto Dr. Mundo está muito adiantado em desenvolvimento e está programado para 2021. Como resultado, os jogadores de League devem esperar mais alguns novos campeões entre o novo campeão atirador que será lançado este ano, e a atualização de Mundo.

Na próxima semana, os desenvolvedores divulgarão mais informações sobre a atualização, incluindo detalhes sobre as possíveis direções que a equipe tomará em termos de jogabilidade, narrativa e arte.

Dr. Mundo é um dos campeões mais antigos do jogo, tendo sido lançado em 2009. Por esse motivo, ele também tem um dos modelos mais desatualizados do jogo. Felizmente, essa atualização é capaz de modernizar o Louco de Zaun sem perder a essência que levou as pessoas a amá-lo.

Os fãs não devem ficar muito preocupados, as recentes atualizações de Fiddlesticks e Volibear da Riot receberam críticas relativamente positivas em toda a comunidade de League. Ambos os campeões foram eleitos pela base global de jogadores como os dois campeões que eles queriam ver atualizados no ano passado, enquanto Dr. Mundo foi o campeão menos votado na enquete.

A Riot também deu detalhes sobre os três novos campeões que irão para o League este ano. No geral, haverá muitos conteúdos novos nos próximos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de junho.