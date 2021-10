Mundial 2021 já atingiu picos de audiência de 1,3 milhões nos 4 primeiros dias

O evento principal do Campeonato Mundial 2021 ainda nem começou, mas já ficou evidente que a comunidade de League of Legends aproveita a festa desde a fase de entrada. Ao longo dos últimos quatro dias, a audiência do evento já teve picos de mais de um milhão, segundo o Esports Charts.

A partida que bateu o recorde de audiência até o momento foi, no segundo dia, o embate entre a RED Canids e a Hanwha Life Esports, da LCK, que trouxe 1,3 milhões de fãs. É um número incrível, especialmente porque ainda não são os principais times do campeonato que estão jogando.

Quando a cena global do LoL mostra apoio às regiões menores, o que acontece com cada vez mais frequência, isso é retribuído com ótimos números de espectadores, que continuam crescendo ao longo do campeonato. Aliás, várias partidas atingiram picos de mais de um milhão de espectadores na fase de entrada. São elas: a partida da Infinity Esports contra a HLE, a partida da LNG Esports contra a HLE, a partida da Cloud9 contra a DetonatioN FocusMe e a partida da DFM contra a Unicorns of Love.

De fato, a fase de entrada já trouxe muitas emoções para todos os envolvidos. A LNG levou a melhor na rivalidade entre a China e a Coreia do Sul, a Unicorns of Love chegou à partida de desempate contra a C9 e a DFM fez história ao se tornar a primeira equipe da LJL a se classificar para a fase principal do Mundial.

Com dois embates intensos amanhã, incluindo a HLE e a C9, a audiência deve continuar crescendo ao longo do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 08 de outubro.