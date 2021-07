Mordekaiser, Blitzcrank entre outros campeões definidos para serem fortalecidos na atualização 11.15 do LoL

Depois de atualizações consecutivas dos mesmos campeões dominando o meta de League of Legends, a Riot Games está entrando em cena para dar a alguns campeões os fortalecimentos de que precisam para permitir que eles reapareçam com saúde no Rift.

Jeevun “Jag” Sidhu, o atual designer de jogo líder da equipe de Summoner’s Rift para o LoL, revelou os planos da Riot para os fortalecimentos provisórios aos campeões para a atualização 11.15. Muitos dos campeões escolhidos para fortalecimentos desta vez não são vistos no jogo profissional há algum tempo, já que outras opções provaram ser muito mais estáveis ​​e eficientes.

11.15 Patch Preview is here!



Lot of pro-facing shakeups for playoffs in here, plus a couple of high performing solo queue champions. pic.twitter.com/4XSJgZZSqE — Jeevun Sidhu (@JeevunSidhu) July 12, 2021

Na rota superior, Mordekaiser e Kennen estão preparados para receber fortalecimentos, embora os detalhes sejam desconhecidos agora. Nas últimas atualizações, campeões como Gwen, Dr. Mundo e Nocturne foram algumas das escolhas mais dominantes no jogo profissional, deixando alguns velhos favoritos nas sombras.

Quanto aos caçadores, Nidalee e Shyvana receberão algum tipo de fortalecimento na próxima atualização. Ambos os campeões não foram escolhas prioritárias na fila solo ou no jogo profissional por algum tempo. Lutadores e assassinos chegaram à frente do meta da selva e não mostraram nenhum sinal de desaceleração.

Syndra e Casssiopeia são os únicos campeões do meio listados como recebendo fortalecimentos na atualização 11.15, o que mostra que a Riot está reconhecendo a prevalência e o poder absoluto que os assassinos têm agora. Magos como esses dois campeões têm sido comuns na rota do meio por algum tempo devido ao seu potencial de bola de neve e danos massivos, mas sofrem com sua incapacidade de vagar livremente devido à falta de habilidades de mobilidade. Embora Syndra ainda seja uma escolha comum no jogo profissional, suas taxas de escolha / banimento não têm estado no nível que estavam há anos.

Na rota inferior, Caitlyn, Xayah, Blitzcrank e Rell estão entrando no centro das atenções. As duas atiradoras, embora poderosas a suas próprias maneiras, têm lutado para dominar suas rotas devido às suas itemizações não beneficiarem adequadamente suas habilidades da mesma forma que campeões como Ezreal e Kai’Sa. Também ao contrário desses campeões, Caitlyn e Xayah tendem a cair rapidamente devido à sua falta de mobilidade, que é uma parte vital da sobrevivência no meta agora. Embora seja improvável que seu dano seja aumentado demais a ponto de se tornarem excessivamente opressivos, elas provavelmente receberão alguns fortalecimento que as permitirão viver melhor na rota inferior.

O meta de suporte consiste em pouco mais do que Nautlius, Thresh e Leona agora, então fortalecimentos para Blitzcrank e Rell, dois outros suportes tanque de iniciação que foram ofuscados recentemente, podem ser o que a função precisa. Ambos os campeões já são poderosos, embora outros campeões façam seu trabalho com mais eficiência. Portanto, para alinhá-los com outros suportes de iniciação, eles vão precisar de fortalecimentos substanciais.

Todas essas mudanças estão sujeitas a mudanças e podem ser alteradas antes de seu lançamento nos servidores ativos na atualização 11.15. Esses fortalecimentos juntam-se a vários enfraquecimentos também programados para esta atualização, como os tão esperados enfraquecimentos para Gwen e Viego. Esta atualização está programada para lançamento em 21 de julho.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 12 de julho.