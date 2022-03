Melhores campeões do League of Legends na atualização 12.5

Uma nova atualização de League of Legends a cada duas semanas ajuda a apimentar o meta, mudando o poder dos campeões por uma questão de balanceamento.

Cada mudança tem o potencial de ter um impacto significativo no estado do jogo, tanto no jogo profissional quanto na fila solo. Analisamos o site de estatísticas do LoL, u.gg, para fornecer uma lista dos campeões com as maiores taxas de vitórias na atualização atual.

Aqui estão os melhores campeões da atualização 12.5, de acordo com as estatísticas.

Veigar

Imagem via Riot Games

Veigar permanece como uma das melhores escolhas na rota inferior. Suas habilidades o tornam um dos carregadores mais fortes no final do jogo, principalmente graças ao seu combo Matéria Escura (W) e Explosão Primordial (R). Se usado corretamente, pode deletar instantaneamente um inimigo frágil. Seu Horizonte de Eventos (E) também é útil em muitas situações. Atualmente, ele tem uma taxa de vitórias de 55,42%.

Rumble

Imagem via Riot Games

Você viu Rumble na rota topo, prepare-se para Rumble na rota do meio. Isso mesmo, com uma taxa de vitórias de 55,11, o Yordle brilha mais na atualização 12.5. E não é uma grande surpresa. Ele sempre foi bom em duelos, e sua ultimate pode causar uito impacto ao lutar por objetivos ou em outras rotas.

Seraphine

Imagem via Riot Games

Seraphine retorna à nossa lista após alguns ajustes na atualização mais recente, desta vez na rota inferior. Com seu dano explosivo, capacidade de sobrevivência e algumas ferramentas de controle de grupo, faz sentido. Com o suporte adequado ao seu lado, você pode tornar a vida pós-nível seis de seus inimigos um pesadelo. Atualmente, ela possui uma taxa de vitórias de 55,01%.

Rell

Imagem via Riot Games

E por falar em suportes agressivos, Rell é o único que chega à lista nessa função na atualização 12.5. Com uma onda de campeões frágeis no papel de suporte, é um pouco esperado, já que seu kit permite que ela puna cammpeões assim. No momento, ela tem uma taxa de vitórias de 54,62%.

Quinn

Imagem via Riot Games

Os campeões topo de longo alcance estão se tornando cada vez mais populares, e Quinn está na lista outra vez este ano. Seu kit não mudou nada, então não é de surpreender que ela ainda seja uma das melhores escolhas para a rota topo. Quinn possui um imenso potencial de um contra um, alta mobilidade e uma taxa de vitórias de 54,58% no momento.

Karthus

Imagem via Riot Games

Na 12ª temporada, tornou-se mais comum ver mais hiper-carregadores e campeões que escalam no fim de jogo na rota inferior. Embora Karthus não possa ser chamado de hiper-carregador, sua escala é respeitável. O dano de Karthus aumenta conforme o jogo avança. Atualmente, ele possui uma taxa de vitórias de 54,09%.

Victor

Imagem via Riot Games

Já ouviu falar de Viktor na rota topo? Nós também não. Mas olhando como o campeão atualmente tem uma taxa de vitórias de 53,56%, pode ser uma opção a ser considerada. Seu dano inicial deve tornar a fase de rotas de qualquer inimigo uma dor de cabeça. E, Viktor ainda continua sendo um dos campeões mais perigosos à medida que o jogo avança. No momento, ele tem uma taxa de vitórias de 53,56%.

Master Yi

Imagem via Riot Games

Por mais que Master Yi tenha sido enfraquecido na atualização 12.5, parece que isso não influenciou em nada sua taxa de vitórias, pelo menos no níveis Platina e acima. Ele ainda é considerado um dos caçadores de primeira linha na fila solo, o que é principalmente resultado de seu incrível potencial de um contra um. No final do jogo, ele pode abater muitos carregadores em um intervalo de segundos. No momento, Master Yi tem uma taxa de vitórias de 53,51.

Volibear

Imagem via Riot Games

Volibear tem sido um dos melhores caçadores há algum tempo, e sua taxa de vitórias (53,36% durante os primeiros dias da atualização 12.5) é prova disso. Sobrevivência, emboscadas eficazes e limpeza rápida da selva fazem com que ele se destaque das outras escolhas da selva.

Malphite

Imagem via Riot Games

Um dos campeões mais fáceis de jogar fecha a lista para a atualização 12.5. A partir de agora, Malphite tem uma taxa de vitórias de 53,29% como campeão da rota meio, e não é um erro que ele tenha se encontrado neste ponto. Potencial de roaming imenso, dano alto para um tanque e uma ultimate que pode mudar o jogo nas lutas de equipe são valores que melhor descrevem o campeão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 03 de março.