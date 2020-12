Melhores atiradores da 10ª temporada do LoL

Alguns campeões em League of Legends são simplesmente mais fortes do que outros.

Para os atiradores e atiradoras do LoL, existem vários tipos de campeões. Existem hipercarregadores focados na velocidade de ataque, como Jinx e Tristana, e há os carregadores de grande dano inicial, como Draven e Jhin. Felizmente, o meta de atirador atual permite que os jogadores escolham o que mais se adequa aos seus gostos, porque todos são viáveis ​​no momento.

Essa lista de campeões de primeira linha pode ser afetada dependendo de uma série de coisas. Às vezes, o meta muda sem nenhuma razão aparente além do gosto dos jogadores, mas geralmente há algum tipo de mudança de balanceamento por trás disso. Pode ser difícil acompanhar os campeões do mês, então deixe-nos fazer isso por você.

Aqui estão nossos cinco principais atiradores para a atualização 10.25 do LoL.

Kai’Sa

Imagem via Riot Games

Prós

Dano misto

Invisibilidade

Forte no final do jogo

Contras

Baixo alcance

Difícil de se recuperar

Kai’Sa voltou ao meta após as recentes mudanças de item. Ela se beneficia muito com os novos itens, especialmente a Lâmina da Fúria de Guinsoo, que converte a chance de crítico em dano adicional ao contato.

Kai’Sa pode fazer DdA, PdH ou velocidade de ataque e permanecer eficaz desde que escolha os cenários corretos. Por exemplo, PdH é melhor usado para dano de explosão, mas puro DdA e crítico são usados ​​para explosão de alto risco e recompensa devido a dependência de críticos. As construções híbridas de velocidade de ataque e PdH funcionam melhor contra equipes com toneladas de tanques. Ela possui o DPS mais consistente e confiável devido ao seu dano verdadeiro na passiva.

Runas

Screengrab via Riot Games

Embora existam muitas opções viáveis ​​para Kai’Sa, a mais eficiente para ajudá-la a ter um ótimo início de jogo é Chuva de Lâminas da árvore de Dominação. Ela permite que você faça trocas rápidas com a rota inferior oposta sem se expor muito. Gosto de Sangue ao lado de Caça Voraz irá ajudá-la com sustentação adicional dentro e fora da fase de rotas. Globos Oculares é a escolha da segunda linha, pois é a mais fácil de acumular para obter DdA adicional.

A árvore secundária é Precisão pela Presença de Espírito e Lenda: Linhagem. Ambas as runas visam consertar duas de suas principais fraquezas, mana e roubo de vida, que você não obterá com itens.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Kai’Sa é: R> Q> E> W. Você deseja maximizar o Q o mais rápido possível para ser capaz de limpar ondas com eficiência e cutucar os inimigos quando necessário. Você quer o E no máximo em segundo para obter um tempo de recarga reduzido em seu fortalecimento de velocidade de ataque ao lado da invisibilidade quando melhorado, permitindo que você seja escorregadia em lutas de equipe. O dano por nível do W não é tão alto e impactante quanto as outras duas habilidades, então você o maximiza por último.

Plano de jogo

Seu objetivo geral como Kai’sa é atingir seu pico de poder e, em seguida, ajudar seus companheiros de equipe a atingir os objetivos. Seu pico de energia ocorre quando você obtém AD, AP ou velocidade de ataque suficiente para atualizar suas habilidades, concedendo-lhe dano ou utilidade adicional.

Durante a fase de rota, você precisa se concentrar em forçar boas trocas para você e seu colega de equipe. Use Chuva de Lâminas no tempo de recarga para obter trocas eficientes, ao mesmo tempo em que ative Gosto de Sangue no tempo de recarga para ajudá-lo a ter uma melhor fase de rota.

Depois de sair da fase de rotas com a Lâmina da Fúria de Guinsoo, continue abatendo tropas e certifique-se de ficar com sua equipe para objetivos neutros. Eles serão a chave para sua vitória quando você usar os Arautos para sair na frente em ouro ou o Barão para cercar o inimigo. Conforme o jogo vai passando e você fica mais forte, lembre-se de ficar com seu time para não ser pega por inimigos e morta antes que seu time possa ajudá-la.

Miss Fortune

Imagem via Riot Games

Prós

Grande dano em área

Forte na rota

Kit com fortalecimento de velocidade de ataque

Contras

Sem ferramentas de escape

Não lida bem com tanques

Miss Fortune se tornou mais popular após a última mudança de item, considerando que outros atiradores orientados ao crítica foram aniquilados. Ela é viável com uma construção orientada para a letalidade, que é eficiente na maioria dos campeões hoje em dia após os últimos fortalecimentos de itens de letalidade.

O pico de energia é bastante barato, pois os itens letais não têm um preço alto, ao contrário de outros itens voltados para ataques críticos. Até que a Riot fortaleça o crítico ou aumente o preço em ouro de tais itens, a Miss Fortune estará em uma ótima situação com seus itens de letalidade. Ela pode resistir à maioria dos atiradores populares agora com facilidade, sem problemas.

Runas

Screengrab via Riot Games

A árvore primária de Precisão tem todas as runas necessárias para atiradores. Pressionar o Ataque aumentará o dano de explosão em um único alvo, enquanto a Cura Excessiva e Lenda: Linhagem concederá a você uma vida mais eficaz antes de uma luta e permitirá que você recupere toda sua vida se estiver focado. O Golpe de Misericórdia combinado com o sua ultimate permitirá que você libere uma quantidade devastadora de dano a alvos com pouca vida.

A runa de Feitiçaria secundária é essencial aqui, já que tem Manto de Nimbus para conceder velocidade de movimento para conduzir mais fácil e Foco Absoluto para torná-lo um perigo ainda maior na rota.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Miss Fortune é: R> Q> W> E. Sua habilidade principal é o Q, já que tem um bom escalonamento e permite que você derrube inimigos ou acabe com eles facilmente se eles estiverem com vida baixa. É importante que você aprenda os requisitos de posicionamento para que seu Q ricocheteie até o alvo desejado. O W em segundo é melhor que o E, pois concede a você velocidade de ataque, o que melhora diretamente suas capacidades de luta por toda a duração, enquanto o E afeta apenas uma pequena zona da qual os inimigos podem simplesmente se afastar.

Plano de jogo

A Miss Fortune é forte na rota e se destaca nessa fase do jogo. Tente usar o Q em tropas com pouca vida para que ricocheteie nos campeões inimigos e cause dano de 200% para facilitar o potencial de cutucada. Não desperdice seu E agressivamente, pois ele quase não causa nenhum dano. Use para fugir dos inimigos ou persegui-los depois que a janela de troca terminar. Tente abater tropas o mais eficientemente possível para alcançar seu pico de poder.

Quando você tiver um ou dois itens, agrupe-se e procure as melhores oportunidades em lutas de equipe. Fique ligada nos inimigos com avanços que podem mergulhar em você ou usar controle de grupo. Não desperdice sua ultimate antes de vê-los usando seu controle de grupo ou avanço.

Jhin

Imagem via Riot Games

Prós

Críticos enormes

Kit forte

Divertido de jogar

Contras

Imóvel

Fraco contra tanques

Jhin é um dos melhores atiradores a agraciar o Rift. Recentemente, ele viu mais ação novamente porque Caitlyn, uma campeã contra a qual ele pode facilmente disputar, se tornou mais popular tanto na fila solo quanto no jogo profissional.

Embora Jhin sofra de algumas fraquezas, incluindo não ter capacidade de sobrevivência ou avanços em seu kit, ele é muito divertido de jogar. Seu kit complementa perfeitamente sua personalidade e cria um estilo de jogo interessante em geral.

Runas

Screengrab via Riot Games

Existem algumas árvores de runas viáveis ​​para Jhin, mas a maioria dos jogadores usa a árvore primária de Precisão devido ao Agilidade nos Pés. Esta runa principal é valiosa para Jhin, garantindo a ele alguma mobilidade necessária junto com uma pequena cura com ela. Presença de Espírito é usada para combater qualquer problema de mana, já que Jhin é considerado um atirador conjurador. Lenda: Linhagem atua como uma opção defensiva, enquanto Golpe de Misericórdia é levado para o último tiro, um enorme dano crítico.

A página rúnica secundária mais escolhida é Feitiçaria devido ao Manto de Nimbus. Sem nenhum feitiço de mobilidade no kit de Jhin, ele está à mercê dos fortalecimentos de velocidade de movimento que pode obter através do Manto de Nimbus ou fortalecimentos de aliados. Tempestade Crescente é usado para melhorar seu dimensionamento ao longo do jogo.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Jhin é R> Q> W> E. Seu Q é uma das habilidades básicas mais poderosas nas mãos certas. Use-o perto de tropas com pouca vida para obter mais dano antes de saltar sobre um campeão inimigo. Esta habilidade durante o início do jogo pode ganhar sozinha a fase de rotas se você usá-la corretamente.

O W atinge o máximo em segundo para aumentar o dano de explosão, enquanto o E é terceiro, pois é o feitiço mais difícil de acertar e mais fácil para os inimigos evitarem no seu kit.

Plano de jogo

Jhin é um dos atiradores mais fortes do jogo, mas ele precisa de itens para se destacar. Seus itens principais são Chuva de Canivete, Canhão Fumegante e Gume do Infinito. Essa combinação permitirá que ele derreta os inimigos em lutas de equipe. Portanto, você deve jogar o mais seguro possível durante a fase de rotas. Não aceite trocas desfavoráveis. Tente obter um combo de seu Q e W, então acerte alguns ataques grátis no alvo enraizado para dano máximo.

Nas lutas de equipe, seu objetivo é ficar com o seu time. Tente iniciar ou terminar lutas com o seu ultimate e, em seguida, continue com os ataques de uma distância segura. Sempre mantenha o controle de seu posicionamento, especialmente se você estiver jogando contra assassinos móveis que podem deletar você em menos de um segundo.

Samira

Imagem via Riot Games

Prós

Ótimo kit

Habilidade semelhante à Parede de Vento de Yasuo

Pode carregar jogos sozinha se estiver à frente

Contras

Pode ser contra-atacada na fase de rotas por campeões de alto alcance

Samira é a mais recente atiradora a chegar ao Rift. Anunciada como uma pistoleira que pode entrar em alcance corpo a corpo e executar inimigos, ela desencadeou o caos no Rift. Pouco depois de seu lançamento, ela foi corrigida devido ao quão forte ela era, eliminando equipes inteiras com uma única ultimate.

Enquanto os jogadores ainda estão experimentando suas possibilidades para ver qual é a mais forte, uma escolha de grande sucesso já foi encontrada e está aumentando lentamente a taxa de vitória geral de Samira.

Runas

Screengrab via Riot Games

A árvore primária de Precisão tem todas as runas necessárias para atiradores. Conquistador aumentará o dano de ataque durante o combate contra campeões inimigos, enquanto Presença de Espírito e Lenda: Linhagem concederão a você mais mana para sustentar o que você gasta e permitir que você recupere a vida se estiver focado. O Golpe de Misericórdia, combinado com sua ultimate, permitirá que você libere uma quantidade devastadora de dano em alvos com pouca vida e os exclua do Rift em um piscar de olhos.

A runa de Dominação secundária é essencial aqui, já que tem Caça Voraz e Gosto de Sangue, duas runas cruciais para permitir que você se cure durante a fase de rotas e além. Isso lhe dará a chance de fazer com que seus itens principais carreguem o jogo.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Samira é: R> Q> E> W. O Q é a sua principal habilidade de causar danos e derrubar os inimigos. O E é maximizado em segundo pelo tempo de recarga mais baixo em seu avanço para garantir que você seja o mais esguia possível nas lutas de equipe. O W é maximizado por último, pois o tempo de recarga reduzido não terá efeito em lutas de equipe. Eles serão decididos muito antes que seu W saia do tempo de espera.

Plano de jogo

Samira é um monstro em escala e se destaca nas fases posteriores do jogo, quando ela tem seus itens principais. Na fase inicial de rotas, você não será capaz de fazer muito, já que será ultrapassado pela maioria dos atiradores do meta, então você precisa procurar abater tropas com pouca vida para não empurrar muito sua lane. Tente abater tropas o mais eficientemente possível para alcançar seu pico de energia, que é o Colhedor de Essência e o Gume do Infinito.

Depois de ter esses dois itens, agrupe-se e procure as melhores oportunidades em lutas de equipe. Se liga nos inimigos com avanços que podem mergulhar ou causar controle de grupo em você. Tente se posicionar longe deles para obter a eficiência máxima do seu kit. Depois de ver inimigos com pouca vida, comece a se lançar e a liberar a devastação sobre os oponentes enquanto acumula sua passiva para usar sua ultimate.

Ashe

Imagem via Riot Games

Prós

Ultimate global

Fácil de jogar

Controle de grupo em área

Contras

Sem avanço

Ashe ressuscitou das cinzas e voltou ao meta após uma longa ausência. Seu kit simples combinado com as últimas mudanças nos itens, Dança da Morte, faz dela uma boa escolha na maioria das composições do meta da rota inferior.

Ela pode resistir a Syndra e Aphelios com facilidade e isso a torna uma ótima escolha no meta da rota inferior de hoje, que está infestado com esses dois campeões.

Runas

Screengrab via Riot Games

Embora existam algumas opções viáveis, esta é uma das mais eficientes com Precisão como árvore primária. Ritmo Fatal permite que você cause uma quantidade insana de dano quando combinado com seu Q. Presença de Espírito ajuda você a manter sua mana sob controle para usar suas habilidades repetidas vezes por todo o jogo. Lenda: Espontaneidade concederá a você a velocidade de ataque necessária para causar dano o mais rápido possível e o Golpe de misericórdia é usado para ajudá-la a acertar aquele golpe mortal no oponente com pouca vida.

A árvore secundária é a Inspiração com Entrega de Biscoitos e Velocidade de Aproximação, que será facilmente usada por você com seu W. Ela o ajuda a manter os alvos depois de aplicar seu controle de grupo.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Ashe é R> W> Q> E. Você deseja maximizar o W o mais rápido possível para ser capaz de limpar as ondas facilmente e também derrubar seus inimigos. Em algumas raras circunstâncias, você pode querer maximizar o Q primeiro, por exemplo, se estiver enfrentando dois tanques na rota inferior. Esta é uma ocorrência rara, mas pode ser possível no meta de hoje e, portanto, a cutucada do W será inútil.

Se você maximizar o Q primeiro, então lembre-se de maximizar o W em segundo, a utilidade do E é insignificante, uma vez que é inútil em lutas de equipe, onde sua equipe precisa que você cause o máximo de dano possível.

Plano de jogo

Ashe é uma atiradora estável que se destaca em todas as fases do jogo. Embora ela possa ser derrotada durante a fase de rotas ou ser eliminada nos estágios posteriores do jogo por outros atiradores, sua equipe sempre pode contar com sua utilidade.

Adapte seus itens com base na composição da equipe inimiga. Se eles estiverem com muitos tanques, compre uma Espada do Rei Destruído. Se eles estiverem cheios de campeões frágeis, então compre Colhedor de Essência ou Gume do Infinito. Independentemente de seus itens iniciais, sempre lembre-se de pegar o Furacão de Ruunan e a Dança da Morte. Esses dois itens amplificam seu poder mais do que qualquer outro item no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 13 de dezembro.