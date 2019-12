Mais de um milhão de pessoas jogaram Clash no LoL ontem

Mais de um milhão de jogadores no mundo todo conheceram ontem o novo modo competitivo de League of Legends, Clash, apesar de ainda haver problemas no servidor em algumas regiões.

Clash é o modo torneio do LoL, que coloca times de cinco uns contra os outros para ganhar prêmios. Está em desenvolvimento há algum tempo, mas os períodos de testes e datas de lançamento viviam mudando devido ao longo histórico de problemas.

nate hales on Twitter Over 1 MILLION players for Clash today. Amazing. I can’t believe it is happening. #LeagueOfLegends

Enquanto os jogadores de algumas regiões aproveitaram o Clash ao máximo no teste do final de semana, pessoas de outras regiões enfrentaram grandes problemas. Erros colocavam jogadores em grupos que não eram os seus ou impediam completamente que jogassem.

O servidor do oeste europeu, por exemplo, teve problemas tão sérios que a Riot ofereceu um reembolso do passe premium do Clash para todos em 7 de dezembro, mesmo que alguns tenham conseguido entrar em uma partida.

Ainda assim, o número de pessoas que participaram do Clash ontem mostra como a comunidade do LoL está ansiosa. É um grande sucesso para a Riot, que tem planos de implementar completamente o modo no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 09 de dezembro.