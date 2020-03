Maioria da LCS Players Association teria votado para cancelar Spring Split 2020

Na semana passada, a maior parte dos fãs de League of Legends não sabia o destino do Spring Split 2020 da LCS, que foi suspenso devido à crise crescente do coronavírus. Apesar de a LCS ter voltado em formato online no último final de semana, a maior parte da LCS Players Association, associação de jogadores da LCS, votou para que o resto da temporada fosse cancelado, de acordo com o jornalista de esports Travis Gafford.

A Riot teria entrado em contato com a Associação de Jogadores para saber o que os jogadores achavam que deveria ser feito com o resto da temporada competitiva, segundo Gafford. A Riot, no momento, estaria considerando as duas opções: cancelar todo o campeonato ou arranjar uma solução remota. A Associação de Jogadores, então, criou uma enquete para os membros compartilharem suas opiniões.

“Agora eu sei que mais de 90 profissionais responderam se preferiam que o Spring Split fosse cancelado ou totalmente remoto. E quase 2/3 deles responderam que preferiam que fosse cancelado”, disse Gafford em um novo vídeo. “Depois disso, a Player’s Association mandou um email para todos os jogadores, que dizia que enviariam os resultados da enquete para a Riot.”

Sobre o motivo de os jogadores quererem cancelar o campeonato, fica mais difícil de explicar. Muitos relataram sentir que o Spring Split não era tão importante. Outra parte dos jogadores se preocupava com sua segurança. Também havia uma parcela de jogadores de outros países que só queriam voltar para casa.

Foto via Riot Games

Como disse Gafford, deveria haver uma discussão sobre a situação da pandemia de coronavírus no mundo e como ela afeta a saúde mental dos jogadores. Muitos países começaram a fechar as fronteiras e outros governos têm chamado seus cidadadãos de volta. Faria sentido que alguns jogadores (especialmente os que têm mais a perder) queiram voltar para casa e ficar com suas famílias.

É fácil para os fãs criticarem os jogadores por algo como falta de espírito competitivo, mas boa parte dos jogadores pode ter motivos diferentes e legítimos para não querer continuar. Isso não torna menos válidas as razões para querer continuar o Spring Split, mas precisamos ter mais compreensão.

O coronavírus mudou muito a cena de esports, desde os eventos e a saúde mental dos jogadores até a capacidade de competir e o conforto de jogar na quarentena enquanto a pandemia causa estrago no mundo. Mas algumas decisões difíceis precisam ser tomadas para garantir que a cena de esports do LoL continue forte em meio às adversidades.

A LCS continua online no sábado, 28 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 23 de março.