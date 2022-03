LoL traz temática Arcana de volta com skins de Ahri, Xayah, Rakan, Hecarim e Ryze

A temática está de volta com alguns rostinhos novos.

Uma linha popular de skins de League of Legends está de volta, transformando cinco campeões em versões fantásticas deles mesmos.

A Riot Games revelou que a linha Arcana, lançada em 2021, vai voltar, trazendo versões inspiradas em cartas de tarô para cinco novos campeões. Ahri, Xayah, Rakan, Hecarim e Ryze foram os escolhidos deste ano, devem ser lançados na atualização 12.7 e em breve começam a ser testados no PBE.

As cartas revelaram Prévias poderosas do PBE:



🎴🦊 Ahri Arcana

🎴💕Xayah Arcana

🎴💕Rakan Arcana

🎴📃Ryze Arcana

🎴🐎Hecarim Arcana pic.twitter.com/oTcavfmNdT — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) March 29, 2022

Nessa linha de skins, um brilho laranja emana das habilidades dos campeões. As skins em si mantêm o tema com tons profundos de vermelho e preto, diferente do comum para esses campeões.

As animações de retorno dos campeões também incorporam cartas de tarô de alguma forma. Antes de entrarem em suas respectivas cartas de tarô gigantes, que aparecem magicamente atrás deles, os campeões brincam com cartas de tarô menores que mostram suas personalidades. Hecarim até invoca um tapete vermelho rodeado de cartas de tarô, como se fossem fãs, e destrói todas as cartas antes de fazer sua pose.

A linha Arcana, que foi um sucesso maior que o esperado desde sua estreia, já contava com Lucian, Tahm Kench, Camille e Xerath. Uma observação interessante é que todos os campeões do novo grupo se tornaram parte do meta da temporada 2022 de alguma forma, marcando presença tanto nas ranqueadas solo quanto nos campeonatos profissionais de todo o mundo.

Para expandir o universo de Arcana, fique de olho nas novas skins de Ahri, Xayah, Rakan, Hecarim e Ryze na atualização 12.7. Essas skins já devem ficar disponível para teste no PBE em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 29 de março.