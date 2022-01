LoL terá missões e recompensas exclusivas para comemorar o início da temporada ranqueada 2022

A temporada ranqueada 2022 de League of Legends já começou, e você pode comemorar a ocasião participando de missões à medida que avança nas ranqueadas.

Você poderá participar de missões diárias no cliente do LoL, cada uma com suas recompensas específicas. Entre 7 e 13 de janeiro, será possível habilitar recompensas diferentes ao concluir missões. Uma nova missão será desbloqueada a cada dia durante a primeira semana da temporada ranqueada 2022.

Ao longo da semana de abertura da temporada 2022 do LoL, os jogadores poderão receber as seguintes recompensas através das missões: 1.500 Essência Azul, 500 Essência Laranja, um baú e uma chave Hextec, uma cápsula de Eternos, um Ícone de Invocador da Temporada 2022, uma skin de sentinela da Temporada 2022 e um emote.

Lembre-se de que, como as missões são desbloqueadas diariamente, só será possível conseguir uma das recompensas listadas acima por dia. Como em todos os eventos do jogo, será possível ficar em dia com as recompensas perdidas concluindo as missões que já foram desbloqueadas em dias anteriores até o fim do evento.

A temporada ranqueada 2022 do LoL está no ar mundialmente em todos os servidores do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 07 de janeiro.