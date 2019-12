League of Legends ultrapassa Fortnite e se torna o jogo mais assistido na Twitch em 2019

Com o fim de 2019, os fãs de League of Legends podem finalmente dizer que a coroa do streaming voltou para casa. O popular MOBA retomou o título de jogo mais assistido na Twitch, com 990 milhões de horas assistidas este ano, de acordo com a StreamElements e o rastreador de estatísticas Arsenal.gg.

No ano passado, o Fortnite surpreendeu o mundo do streaming quando acumulou um surpreendente bilhão de horas assistidas na Twitch. É verdade que 2018 foi quando os jogos de tiro em terceira pessoa decolaram. O popular streamer de Fortnite, Tyler “Ninja” Blevins, teve um recorde de sucesso em sua stream com o popular rapper Drake, Travis Scott e o jogador profissional da NFL JuJu Smith-Schuster, ajudando a impulsionar o jogo para o primeiro lugar na Twitch.

Imagem via Epic Games

Só essa stream já conseguiu atrair mais de 600.000 espectadores, o que na época estabeleceu um novo recorde na Twitch de espectadores simultâneos de um canal individual. Foi a época de ouro para jogadores de Fortnite em todo o mundo e na plataforma de streaming, pois várias personalidades usaram o jogo para ganhar popularidade.

Em 2019, no entanto, a mania do Fortnite passou. O jogo ainda foi incrivelmente popular, mas não tão frenético quanto no ano de abertura. Combinado com a decisão de Ninja de mudar de plataforma de streaming para o Mixer, os números de visualizações do Fortnite caíram bastante – o jogo viu suas horas assistidas caírem 28% em comparação com o ano passado.

Foto via Riot Games

Enquanto isso, o League continuou a florescer e crescer, com jogadores mais talentosos se juntando a várias ligas profissionais e a introdução de novos modos de jogo, como Teamfight Tactics e Legends of Runeterra. Cada liga regional – como a LEC da Europa, a LCK da Coréia e a LCS da América do Norte – apresentou histórias novas e emocionantes, nas quais todos podem investir. Como resultado, o jogo teve um aumento de sete por cento nas horas assistidas em 2019.

Há tantas coisas novas acontecendo no universo de League, desde novos campeões, novas equipes e a streamers que intensificaram seu conteúdo para atrair cada vez mais espectadores para o jogo. Com mais jogos baseados em League sendo lançados no próximo ano, incluindo dois novos jogos do mais novo selo editorial da Riot, Riot Forge, você pode apostar que o League não desacelerará na Twitch tão cedo.

