League of Legends apresentará novo vídeo da temporada de 2022 em 7 de janeiro

A conta oficial do Twitter de League of Legends indicou o lançamento da nova cinemática da temporada 2022, prevista para sair em 7 de janeiro. O tweet trazia uma questão sinistra: “Uma nova jornada convoca a todos no dia 7 de janeiro. Como você atenderá a esse chamado?” o texto levou muitos a especular sobre os personagens ou temas potenciais que esse vídeo poderia trazer.

Este anúncio segue a tradição de longa data no LoL, com um novo vídeo lançado antes do início da temporada competitiva. Esses vídeos geralmente apresentam uma música original e um videoclipe ou peça narrativa.

O vídeo da temporada de 2021, intitulado “A Ruína”, apresentava personagens e temas que atuariam como uma constante por quase toda a temporada. A história desse vídeo da temporada continuaria durante os eventos do jogo A Ruína e Sentinelas da Luz.

Enquanto outras temporadas, como Awaken de 2019, apresentaram ação intensa, mas com pouco efeito na trama dentro do universo que foi transportada para o jogo, não está claro o que a Riot Games fará com o vídeo da temporada de 2022.

O novo vídeo da temporada está programado para coincidir com o início da Temporada 12. A próxima temporada ranqueada está a apenas alguns dias de distância, programada para começar em janeiro. Embora a última temporada competitiva tenha terminado há vários meses, em 15 de novembro, os fãs não terão que esperar muito mais para voltar à competição.

Artigo publicado originalmente em inglês por Blaine Polhamus no Dot Esports no dia 02 de janeiro.