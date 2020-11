K/DA lança videoclipe conceito final com Ahri

"A heart full of fire, looking at a fighter..."

A Riot Games finalmente lançou o último videoclipe conceitual do K/DA com Ahri e a música que ela ajudou a produzir, “ILL SHOW YOU.” Esta última faixa do ALL OUT EP traz artistas como Bekuh BOOM, Annika Wells e o popular grupo de K-pop TWICE.

A música é um mergulho profundo no caminho de Ahri para o estrelato e como ela encontrou uma maneira de perseverar em meio às dificuldades, tristezas e dúvidas para seguir sua paixão pela música. O vídeo tem muitas alegorias visuais que sugerem as muitas lutas que a estrela enfrentou ao longo de sua carreira.

Em uma linha semelhante ao lançamento de Evelynn, “I’LL SHOW YOU” foca em Ahri na maior parte do videoclipe, apresentando-a em várias cenas. Os fãs ainda conseguem ver a Raposa de Nove Caudas como uma jovem estudante antes de sua explosão no cenário musical.

Mais tarde, os espectadores são presenteados com uma exibição colorida e chamativa com Ahri olhando para trás em sua jornada pela música, incluindo chamadas de retorno para outras skins com temática musical, como Popstar Ahri e a skin original Ahri K/DA. Mas existem cenas que são muito mais sombrias e melancólicas também.

Embora o videoclipe seja lindamente feito, muitos fãs ainda acham que todos os membros do grupo deveriam ter obtido um videoclipe apresentando as verdadeiras campeãs. Fãs de Kai’Sa e Akali expressaram seu descontentamento nas redes sociais, já que a primeira teve um cover de dança de Bailey Sok e a última teve apenas um vídeo com a letra.

No final das contas, esse vídeo conceitual foi outra criação impressionante da Riot e deve ser capaz de segurar os fãs do K/DA até que o grupo volte com outro conjunto de canções de sucesso.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises de e-sports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 27 de novembro.