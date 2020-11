K/DA estreia o impressionante vídeo conceitual de “VILLAIN” com Evelynn, suas unhas e um bando de cobras

Fã de League of Legends que ainda não se fartou de K/DA, você está com sorte.

A Riot lançou um vídeo conceitual para “VILLAIN” hoje, uma das músicas do EP de estréia do grupo virtual de K-pop, ALL OUT. E Evelynn, o Abraço da Agonia, é a estrela do show.

O vídeo faz uso de sombras, cobras e unhas metálicas de Evelynn, constantemente cortando em ângulos diferentes. Embora Evelynn seja uma das quatro membros do K/DA, os campeões do LoL ,Ahri, Kai’Sa e Akali não aparecem no vídeo. A estrela pop emergente Seraphine também participou de uma música do K/DA, fazendo sua estréia no MOBA da Riot e no cenário musical.

ALL OUT reuniu uma série de novos e antigos colaboradores para fazer o EP acontecer, como (G) I-dle’s Soyeon e Miyeon. “VILLAIN” apresenta especificamente a cantora americana Madison Beer e a cantora alemã Kim Petras.

O primeiro single do K/DA, “ POP / STARS ”, foi um grande sucesso, estreando no Mundial de 2018 do LoL. O grupo virtual seguiu com um EP dois anos depois, que também inclui as canções “THE BADDEST”, “MORE”, “I’LL SHOW YOU” e “DRUM DO DUM”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 13 de novembro.