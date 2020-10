K/DA é o destaque da atualização 10.22 de League of Legends com linha de skins ALL OUT

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

A K/DA volta ao Summoner’s Rift nesta semana com um novo EP e novos visuais cheios de brilho. O grupo de K-pop de League of Legends ganhará novas skins na atualização 10.22 que, esteticamente, lembram seu novo EP e o single de pré-lançamento “THE BADDEST”.

Nas skins, as integrantes Akali, Evelynn, Kai’Sa e Ahri estão vestindo tons azuis, roxos e prateados. Seraphine, nova campeã do LoL, se junta à K/DA para uma apresentação no palco do mundial e será artista convidada em uma das novas músicas do grupo. A Cantora Sonhadora será lançada com uma skin Ultimate que custará 3.250 RP e retratará a jornada da campeã de artista indie a estrela do pop.

As skins ALL OUT das quatro integrantes originais da K/DA custarão 1.350 RP cada. As de Ahri, Akali e Evelynn serão lançadas com cromas vendidas separadamente, e Kai’Sa ALL OUT terá a edição de prestígio dourada do evento, que custará 2.000 emblemas do evento.

Os fãs do grupo poderão comprar as skins ALL OUT na loja do cliente a partir de 29 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 27 de outubro.