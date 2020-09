K/DA dá dicas do próximo EP na última edição da HQ com Evelynn

Quem poderia imaginar que Evelynn teria um lado tão doce?

A última edição da série de quadrinhos da banda virtual, “K/DA: Harmonias”, detalha a luta de uma jovem que tenta encontrar sua própria voz no mundo. E é a própria Evelynn da K/DA que ajuda a garota a aprender essa lição de mudança de vida.

O painel de abertura da história em quadrinhos se passa em uma sala de aula em que um grupo de garotas está obcecada com o lançamento da música “POP/STARS” da K/DA em 2018. As garotas estão todas vestidas como Evelynn da banda e proclamam “Evelynn Rainha”.

Com o passar dos anos sem mais lançamentos da K/DA anunciados, no entanto, o grupo fica desiludido com o compromisso da banda com a música. Isto é, exceto por uma jovem que toma para si a tarefa de descobrir por que sua banda favorita não está lançando música.

Ela consegue rastrear Evelynn e confrontar a artista, onde descobre que o grupo tem novas músicas prontas para lançar em breve. Evelynn vê que a jovem está vestida como ela e a incentiva a encontrar sua própria voz e estilo, assim como ela teve que fazer na indústria da música para não se perder entre os milhões de outros músicos que competem por um lugar no o centro das atenções.

A história em quadrinhos desta semana vem de duas edições anteriores, contando as histórias de Akali e Seraphine que levarão ao lançamento do novo EP da K/DA ainda este ano.

K/DA recentemente fez um retorno com o single pop-rap “THE BADDEST” que foi lançado em 27 de agosto, dando aos fãs um vislumbre de seu próximo EP. Também neste mês, a colaboradora da K/DA e possível campeã do LoL, Seraphine, lançou duas faixas em seu SoundCloud, incluindo um cover de “POP/STARS” da K/DA.

A Riot Games ainda não forneceu aos fãs uma data oficial de lançamento do EP do grupo, mas é bem provável que seja lançado na mesma época do Campeonato Mundial de 2020 que começa no final deste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 20 de setembro.