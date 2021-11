Jogo Ruined King pode chegar em 16 de novembro, de acordo com lista vazada da NVIDIA

Os fãs de League of Legends poderão jogar Ruined King em breve.

Um vazamento de um banco de dados GeForce Now em setembro, que exibiu vários títulos ainda não disponíveis para o público, incluído o aguardado Ruined King: A League of Legends History, jogo previamente anunciado em 2019 e previsto para um lançamento em 2021 antes que ser adiado.

O documento vazado mostrou os nomes de desenvolvedores e editores, o título e a data de lançamento de todos os jogos que ainda não foram lançados. Se os dados presentes forem precisos, os fãs podem esperar a história de League of Legends com Viego, O Rei Destruído e pelo menos seis outros campeões do LoL em 16 de novembro.

Imagem via Riot Games

“A NVIDIA está ciente de uma lista de jogos publicados não autorizados, com títulos lançados e / ou especulativos, usados ​​apenas para rastreamento e testes internos”, disse a NVIDIA ao The Verge em setembro. “A inclusão na lista não é uma confirmação nem um anúncio de qualquer jogo. A NVIDIA tomou medidas imediatas para remover o acesso à lista. Nenhuma versão de jogo confidencial ou informações pessoais foram expostas.”

Embora não esteja claro se esse vazamento é legítimo, não há dúvida de que os fãs estão esperando por uma atualização sobre o Ruined King há muito tempo. Já se passou quase um ano desde que a Riot Games divulgou informações sobre a jogabilidade do “primeiro jogo indie” da Riot Forge.

Imagem via Riot Games

Desenvolvido pela Airship Syndicate, o Ruined King é um jogo baseado em turnos com um sistema de combate de iniciativa por rotas. Os jogadores escolherão entre seis campeões do LoL para se revezarem lançando feitiços e usando itens durante as lutas. Os jogadores também podem “interagir com seu ambiente” e “conversar com NPCs amigáveis”, de acordo com um mergulho na jogabilidade da Riot. Os jogadores terão que fazer alternar entre os campeões e suas habilidades, mantendo em mente seu mana, Vida e uma lista de ordem de turno.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 04 de novembro.