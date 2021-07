Jogador de Sion do tamanho de um prédio usa a ultimate de Cho’Gath para vencer o novo modo de jogo Livro Supremo de Ultimates do LoL

Um jogador de League of Legends recentemente se tornou uma força completamente imparável no novo modo de jogo Ultimate Spellbook.

O Livro Supremo de Ultimates, o mais novo modo de jogo adicionado à LoL, permite que os jogadores substituam um de seus feitiços de invocador por um ultimate de outro campeão. As possibilidades são praticamente infinitas e algumas delas são inequivocamente devastadoras. Um jogador do LoL conseguiu usar a capacidade de tanque de Sion e os pontos de vida adicionais da ultimate de Cho’Gath, Banquete (R), para ajudar a obter uma jogada vitoriosa.

Enquanto sua equipe iniciava no meio do caminho para uma luta total no final do jogo, o jogador de Sion tomou a decisão corajosa de usar sua própria ultimate, Investida Incontrolável (R), para disparar pela rota do meio e atacar em linha reta o Nexus inimigo. Com apenas uma torre do Nexus para cuidar, o jogador de Sion rapidamente começou a trabalhar para derrubar o obstáculo antes de atacar o Nexus. Graças a todo o bônus de Vida que o jogador de Sion teve ao usar a ultimate de Cho’Gath no início do jogo, a torre do Nexus mal deixou um arranhão em sua reserva de Vida. No momento em que eles terminaram de destruir a torre do Nexus e começaram a derrubar o Nexus, o resto dos jogadores no jogo perceberam o que exatamente estava acontecendo e todos eles fizeram uma corrida louca para a base.

Eventualmente, a equipe inimiga foi capaz de abater o monstruoso Sion. Mas, graças à passivo do campeão, In Gloria Mori (P), ele foi capaz de continuar atingindo o Nexus, derrubando-o e ganhando o jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 09 de julho.