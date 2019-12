Jogador de League of Legends faz chute insano de Lee Sin em um Wombo Combo

Uma equipe infeliz de League of Legends descobriu o verdadeiro significado de receber um chute na cara.

Com a equipe inimiga pressionando o Dragão da Montanha, o Lee Sin teve que improvisar para virar o jogo. O jogador usou o Q no dragão para diminuir a distância de seus adversários e rapidamente saltou na frente da Tristana inimiga. Usando a Fúria do Dragão (R), o jogador chutou a ADC em quatro de seus companheiros de equipe para uma grande levantada.

Como os quatro oponentes foram agrupados, Leona foi capaz de desacelerá-los com seu ultimate, enquanto Qiyana lançou sua Suprema Demonstração de Talento (R) para causar uma tonelada de dano e conseguir um triple kill. O Wombo Combo bem coordenado rendeu um ace e um dragão fácil.

Jogadas de Lee Sin são frequentemente almejadas por causa do alto nível de habilidade do campeão e de sua intrincada mecânica. O Monge Cego é o campeão mais popular da atualização atual, com cerca de 17%, de acordo com o Champion.gg. Mas sua taxa de vitórias fica abaixo da média em 49,3%.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de dezembro.