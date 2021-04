Jax Conquistador e skins do Mundial da DAMWON Gaming chegam ao LoL com a atualização 11.9

Desde o anúncio da linha de skins da DAMWON Gaming no início de abril, muitos fãs de League of Legends aguardam ansiosamente a oportunidade de representar os campeões mundiais de 2020 no jogo. E agora a hora finalmente chegou.

As skins do Mundial da DAMWON ficarão disponíveis para compra em 29 de abril, um dia depois do lançamento da atualização 11.9.

Inspiradas por heróis da mitologia grega, as skins farão parte da décima linha de skins do Mundial lançadas pela Riot Games. Elas celebram a vitória da DAMWON (agora chamada DWG KIA) sobre a Suning na final do Campeonato Mundial 2020 e seguem o icônico esquema de cores azul e prateado da organização.

Tem bastante novidade chegando, se liga na prévia do PBE! 😉



🏆DWG Nidaleee

🏆DWG Kennen

🏆DWG Twisted Fate

🏆DWG Jhin

🏆DWG Leona

Mas as skins do Mundial não são as únicas a serem lançadas na atualização 11.9. Jax Conquistador, a nova skin da linha Conquistador, que homenageia o Mid-Season Invitational, também ficará disponível nesta atualização, bem a tempo do começo do MSI 2021.

Os lucros das vendas da skin agregam à premiação do MSI 2021, que acontece na Islândia. A skin também terá uma Edição de Prestígio.

💡Jax Conquistador

✨Jax Conquistador Edição de Prestígio

Os pontos para conseguir Jax Conquistador Edição de Prestígio podem ser obtidos no evento do MSI 2021 no jogo, em que você pode completar missões em troca de emblemas. Tanto Jax Conquistador quanto as skins da DAMWON serão lançados com cromas, também disponíveis para compra na loja do cliente do jogo.

Jax Conquistador ficará disponível por tempo limitado e depois se tornará uma skin legado, então, se quiser essa skin, precisará ser rápido e consegui-la enquanto pode.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 27 de abril.