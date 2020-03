Jankos da G2 tem pentakill roubado por uma Yuumi atrevida

Parece que não importa o quão bom em League of Legends você seja, você não pode escapar do vacilo de seus companheiros de equipe.

Jankos, caçador da G2 Esports, teve um pentakill roubado durante sua transmissão da Twitch ontem, perdendo qualquer esperança de estrelato na fila solo.

O profissional polonês rapidamente garantiu o segundo de sua Rek’Sai com a ajuda do Frenética (E) de Yuumi, o que permitiu a Jankos se aproximar. Com a passivo de Rek’Sai seguindo os passos de mais dois inimigos, o caçador se enterrou e flashou para alcançar suas vítimas. Como os dois oponentes estavam com pouca vida, uma Mordida Feroz (E) deu o golpe final em Senna e três ataques da Ira da Rainha (Q) levaram Lee, marcando o quadrakill.

Tudo o que restou foi um Ornn que se viu do lado errado do Rift.

“Estou indo…”, Jankos anunciou prematuramente. “Penta”.

Yuumi inicialmente ajudou a causa, acelerando a Rek’Sai de Jankos para chegar ao Ornn antes que ele pudesse se matar para a torre. Um golpear seria suficiente para retardar o Fogo Sob a Montanha antes de Jankos começar seu ataque. Mas um ataque automático cancelado poderia ser sua perdição.

O breve segundo de atraso deu a Yuumi a chance de lançar seu Q e abater Ornn para o maior vacilo de equipe possível.

“Acabei de cancelar meu ataque”, gritou o caçador. “Não.”

Apesar de perder o pentakill, Jankos venceu o jogo.

Jankos e o resto da G2 iniciarão as partidas da LEC deste fim de semana contra a Rogue amanhã às 18h00.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de março.