Immortals contrata Eika para a temporada 2020 do LCS

A Immortals anunciou hoje a contratação do mid laner francês Jérémy “Eika” Valdenaire para sua formação de jogadores no League of Legends antes da temporada LCS 2020.

Eika jogou no Team-LDLC desde o início de 2017 e levou o elenco europeu para uma série de títulos de primeiro lugar na temporada LFL de 2019. O Team-LDLC também competiu na série European Masters, terminando em um quinto lugar tanto na primavera quanto no verão.

Immortals on Twitter Coming in from a dominating season in LFL, welcome, @LDLC_Eika! Bienvenue a @LDLC_Eika qui sort d’une saison triomphante en LFL! #WeAreIMT https://t.co/Oritw9yORU

A Immortals voltou à região norte-americana de League of Legends depois de adquirir a Infinite Esports and Entertainment, empresa controladora da OpTic Gaming, em junho. A equipe manteve os treinadores da OpTic para suas equipes LCS e Academy, Thomas “Zaboutine” Si-Hassen e Kublai “Kubz” Barlas, respectivamente.

Quanto à formação dos jogadores da equipe LCS, a organização recontratou o ex-jungler Jake “Xmithie” Puchero da Team Liquid e está atualmente em negociações para contratar o top laner europeu Paul “sOAZ” Boyer, o ADC Johnny “Altec” Ru, e o suporte Nickolas “Hakuho” Surgent, de acordo com a ESPN. Da mesma forma, a Immortals concordou com a aquisição do mid-laner Lee “Crown” Min-ho, que agora jogará pelo CLG na temporada LCS 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 24 de novembro.