Hemodrenário e Cajado de Água em Fluxo entre os itens definidos para receber mudanças na atualização 11.3 do LoL

Muitos campeões de League of Legends prosperaram no início da 11ª temporada por meio de itens que garantem que eles e seus companheiros de equipe estejam vivos e com sustentação o tempo todo. Mas na atualização 11.3, muitos desses itens passarão por grandes mudanças que provavelmente diminuirão a prevalência de cura no jogo.

Mark “Scruffy” Yetter, diretor de design de jogabilidade do LoL, revelou hoje que muitos desses itens, entre outros, estão recebendo enfraquecimentos, fortalecimentos e outros ajustes que visam reduzir a prevalência dos itens e dos campeões que têm abusado de seu poder.

Hemodrenário, Cajado da Água em Fluxo, Hidra Raivosa e Sinal de Sterak foram os itens básicos de sustentação no LoL durante a atualização 11.2 e serão enfraquecidos para que seu impacto não seja tão decisivo no Rift.

Aqui estão todas as mudanças de itens que estão provisoriamente programadas para a atualização 11.3.

Enfraquecimentos de Item

O domínio absoluto de Hemodrenário entre os lutadores na rota topo e na selva tem sido um tópico de discussão entre fãs e profissionais. Lutas onde um inimigo pode parecer derrotado podem ser rapidamente revertidas com a simples ativação do item, restaurando uma quantidade enorme de Vida para o usuário e preparando-o para mergulhar de cabeça mais uma vez. Portanto, a mudança proposta para este poderoso item Mítico para a atualização 11.3 é que a cura ativa que ele fornece será reduzida de 12 por cento da Vida perdida para 8 por cento.

A Hidra Raivosa, outro item popular entre esses lutadores, também está tendo seu vampirismo universal passivo alterado de 15 por cento constante para uma escala de 8 a 16 por cento com base no nível do campeão. Isso reduzirá a cura geral que os ataques básicos e habilidades fornecem quando o item é comprado no início do jogo e provavelmente abrirá novos caminhos de construção para muitos campeões.

Muitos caçadores de PdH têm abusado do Cajado da Água em Fluxo devido ao seu baixo custo, aumento de PdH e cura passiva de companheiros de equipe, permitindo-lhes dominar a selva no início do jogo. Para contrariar a força do que deveria ser para suportes, o PdH que ele dá será reduzido de 60 para 50. Em uma linha semelhante, o Sinal de Sterak permitiu que os melhores campeões de rota ganhassem uma camada extra de proteção que torna quase todas as trocas em seguras, então seu escudo será será reduzido de 200 para 100 e agora durará apenas quatro segundos.

A Ammpulheta de Zhonya, Chicote Ferrifarpo e Couraça do Defunto completam a lista com enfraquecimentos sutis. A segurança de Zhonya agora custará 100 a mais de ouro, o dano duplo passivo de Chicote Ferrifarpo a monstros e tropas com menos de 50 por cento de Vida está sendo removido e Couraça do Defunto dá 75 de Vida a menos.

Fortalecimentos de Item

Muitos dos itens que estão sendo fortalecidos na atualização 11.3 têm como objetivo lidar com a grande quantidade de cura e sustentação no LoL, com algumas vantagens adicionais para aumentar a produção de dano também.

Os fortalecimentos mais notáveis ​​que vêm com esta atualização são para Putrificador Quimtec, Dançarina Fantasma e Lembranças do Lorde Dominik, todos os itens que caíram nas sombras em favor de outros. Com essas mudanças, no entanto, a probabilidade de chegar ao topo das taxas de uso para uma variedade de campeões é alta.

O novo item de suporte, Putrificador Quimtec, tem sido uma escolha de nicho quando itens como Cajado da Água em Fluxo e Regenerador de Pedra Lunar eram essenciais. Portanto, sua Aceleração de Habilidade concedida será aumentada de 15 para 20 e ele ganhará uma nova passiva destinada a ajudar os encantadores, permitindo que aliados que são curados ou protegidos inflijam 60 por cento de Feridas Dolorosas nos inimigos por três segundos.

Dançarina Fantasma já foi um item básico para atiradores, mas desde então foi vítima do aumento de outros itens poderosos. Na atualização 11.3, seu DdA fornecido será adicionado de volta, de 0 a 20. Mas para compensar, sua velocidade de ataque será reduzida para 25 por cento, sua construção será alterada nos estágios iniciais e a velocidade máxima de ataque dos acúmulos será reduzida para 30 por cento. Essas mudanças permitirão que o item seja novamente considerado em várias construções de atirador, mas também garantirá que não seja muito poderoso com sua sinergia com outros itens.

Os tanques em geral foram alguns dos campeões mais fortes de todo o LoL durante a pré-temporada de 2021 e o início da 11ª temporada, e muitas vezes há poucas maneiras de lidar com eles. Agora, Lembranças de Lorde Doinik dará 35 por cento de penetração de armadura, o que pode ajudar os atiradores a se manterem contra as defesas massivas desses campeões.

Força da Natureza tem sido uma escolha de nicho para muitos tanques, com seu uso principal sendo para ajudar aqueles que procuram iniciar lutas enquanto também aumenta a resistência mágica. Para tornar o item mais valioso, sua velocidade de movimento passiva por acúmulo foi aumentada para oito, com um limite de 40.

Os itens Míticos de Atiradores foram poderosos no início da temporada 11, mas Força do Vendaval e Mata-Cráquens tiveram precedência sobre a outra opção, Arcoescudo Imortal. Para torná-lo mais atraente, o DdA fornecido pelo Arcoescudo Imortal será aumentado de 50 para 60 e sua velocidade de ataque aumentada de 15 para 20 por cento.

Outros itens estão recebendo pequenas mudanças de qualidade de vida para torná-los candidatos a campeões que podem ignorá-los em favor de outros. O Coração Congelado terá seu custo reduzido de 2.700 em ouro para 2.500, mas terá uma redução de 10 de armadura para compensar isso.

O poderoso Véu da Banshee receberá um aumento de 85 de PdH, mas seu custo também aumentou para 2.600 em ouro. Barreira Verdejante, que se constrói no Véu da Banshee, está tendo sua passiva alterada para conceder uma resistência mágica após abater qualquer unidade com um máximo de 15 e seu custo reduzido para 1.000 ouro. Outro item de PdH forte, Foco do Horizonte, está recebendo um pequeno aumento de PdH para 115, mas sua passiva de detectar inimigos atacados por seu dono à distância está tendo sua distância reduzida para 700.

Ajustes de item

Outros itens populares estão vendo ajustes que fortalecem e enfraquecem o item, com a intenção de reintroduzir os itens no jogo de uma nova maneira.

Eclipse, o Mítico principal para muitos lutadores e campeões que dominam a entrada em lutas sem recuar, está tendo seu escudo aumentado para 180 para campeões corpo a corpo e 90 para campeões à distância. O Vampirismo Universal que ele fornece agora será dimensionado dependendo do nível, de cinco a dez por cento.

O novo Mítico de PdH Cria Fendas também está tendo seu Vampirismo Universal ajustado para escalar com o nível, de 8% a 16%. A Vida que ele fornece ao usuário também será aumentada de 150 para 250. Um de seus itens componentes, Olhar Sanguessuga, está tendo seu Vampirismo Universal definido para cinco por cento, bem como o mesmo no aumento de Vida.

Todas essas alterações de itens chegam ao LoL na atualização 11.3, bem como os ajustes anunciados para vários campeões, são provisórias e estão sujeitas a mudanças antes do lançamento oficial da atualização em 3 de fevereiro. Mais detalhes sobre essas mudanças devem ser revelados amanhã.

