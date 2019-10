Habilidades de Senna foram reveladas

As habilidades da nova campeã de League of Legends, Senna, finalmente foram reveladas.

Entre suporte e atiradora, ela tem diversas habilidades que permitem ajudar os aliados e destruir inimigos com um só golpe. Os nomes das habilidades ainda não são oficiais, e podem mudar quando a Riot revelar a campeã oficialmente.

A passiva de Senna é Absolvição. Quando os inimigos são alvejados pela Névoa de seu W, ela pode atacá-los para absorver a Névoa e fortalecer seus ataques básicos e seu Q. O alcance, o dano de ataque e a chance de acerto crítico aumentam com base em quanta Névoa ela absorve (provavelmente, com um limite). Isso quer dizer que, à medida que o jogo avança, Senna vai ficando mais forte e atacando de mais longe.

O Q de Senna lembra muito o de seu marido Lucian. Ela atira um projétil que pode curar os aliados (incluindo Senna) se passar por eles e também causa dano a inimigos. O nome da habilidade de Senna, Escuridão Perfurante, é o oposto do Q de Lucian, Luz perfurante. É uma habilidade lançada em linha reta que pode alvejar aliados e inimigos ao mesmo tempo, mas precisa ser direcionada. Parece que Senna também pode alvejar torres e sentinelas para atingir campeões que estejam dentro do alcance mas não possam ser alvejados, como os invisíveis.

O W de Senna é uma habilidade em linha reta que marca um inimigo com a Névoa. Além de também ter sinergia com a passiva dela, depois de alguns segundos, a Névoa detona e enraiza todos os inimigos próximos. Deve ser uma boa habilidade na rota, já que limita as habilidades de suportes e tanques com mais mobilidade de segurar controles de grupo para proteger seus atiradores. A habilidade combina bem com o Q, permitindo que Senna maximize a cura e o dano.

A Maldição da Névoa Sombria, E de Senna, pode ser uma das habilidades mais quebradas do LoL. Assim como Pyke, quando Senna usa seu E, ela se camufla na névoa em um raio ao seu redor e não pode ser vista pelos inimigos. Mas o bônus de velocidade de movimento e a camuflagem não se aplicam só a ela: se aplicam a todos os aliados dentro daquele raio. Isso significa que você pode salvar um companheiro de equipe de um ataque.

A parte mais quebrada, porém, é a parte ofensiva da habilidade. Quando os aliados saem da névoa, eles são vistos como fantasmas (tipo uma versão assustadora dos espectros de Yorick) e não podem ser atacados até eles mesmos atacarem ou ficarem a uma certa distância do inimigo.

A ultimate de Senna, até agora chamada Sombra do Amanhecer, é basicamente uma versão muito mais forte do Q. A ultimate é um raio global que protege aliados atingidos e, ao mesmo tempo, causa muito dano aos inimigos atingidos. O potencial nas lutas é incrível e capaz de virar o jogo, já que causa dano aos inimigos e cura os aliados em uma só habilidade.

Senna já parece uma campeã extremamente divertida e chega em breve ao PBE. Mas, com tanta utilidade e tanto potencial, há chances de ela ser bem enfraquecida antes de entrar nos servidores principais.

August Browning, desenvolvedor da Riot, já disse que a Riot está feliz de Senna ficar entre suporte e atiradora, mas a parte de suporte sempre terá prioridade no balanceamento.

Artigo publicado originalmente por Alex Leckie-Zaharic em inglês no Dot Esports no dia 29 de outubro.