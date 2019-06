Habilidades de Qiyana, nova campeã do LoL, são reveladas

A próxima campeã de League of Legends, Qiyana, foi revelada oficialmente ontem. Hoje, as habilidades da Imperatriz dos Elementos foram reveladas.

Passiva: Privilégio Real

O primeiro ataque ou habilidade usado em um campeão inimigo causa mais dano. O tempo de recarga é reiniciado quando ela pega um novo elemento.

Q: Gume de Ixtal

Qiyana golpeia a área à sua frente, causando dano. Se sua arma estiver usando um elemento, vai se lançar para a frente como um projétil e explodir.

Rio: Enraiza os oponentes ao contato.

Muro: Causa mais dano a unidades com pouca vida.

Arbusto: Deixa um rastro de camuflagem que concede velocidade de movimento.

W: Terraforma

Tendo um elemento como alvo, Qiyana se projeta para a frente para coletar seu poder. Enquanto estiver enfeitiçada, ela ganha velocidade de movimento perto do elemento, velocidade de ataque e dano bônus.

E: Audácia

Qiyana se projeta a uma distância fixa em direção a um alvo, causando dano a ele.

R: Exibição Suprema de Talento

Qiyana cria uma onda que joga os inimigos para trás. Todo Rio, Arbusto ou Muro atingido pela onda explode, causando dano e atordoando brevemente os inimigos.

Espera-se que Qiyana seja uma assassina misteriosa da selva de uma nova região de Runeterra chamada Ixaocan. Com base em suas habilidades, parece que o anel-foice que ela usa como arma pode controlar três elementos diferentes: Rio, Muro e Arbusto.

Dependendo de que elemento ela estiver usando, o Q de Qiyana terá um efeito secundário. Ela poderá escolher que elemento quer ativar usando a habilidade no W.

De primeira, parece que o foco do conjunto de habilidades de Qiyana é chegar na cara do oponente causando rapidamente o máximo de dano possível. Qiyana ficará disponível no Summoner’s Rift com a atualização 9.13.

Artigo publicado originalmente por Justin Binkowski em inglês no Dot Esports no dia 07 de junho.