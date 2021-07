Gwen, Irelia e outros programados para serem enfraquecidos na atualização 11.15 do LoL

A equipe de design de jogabilidade de League of Legends previu algumas das mudanças que ocorrerão no jogo na atualização 11.15. Mais notavelmente, uma longa lista de campeões está programada para ser enfraquecida.

Um grande número de campeões está definido para ser enfraquecido na atualização 11.15. Nove campeões verão sua força reduzida durante a próxima atualização.

Patch Preview for League of Legends' patch 11.15.



Os enfraquecimentos programados para atingir os servidores ativos na atualização 11.15 se concentrarão principalmente em campeões de rota solo com Annie, Viego, Irelia, Sylas e outros sendo enfraquecidos na próxima atualização. Mas o campeão mais notável a receber enfraquecimentos na próxima atualização será Gwen, que dominou o cenário profissional do jogo desde seu lançamento em abril. Em todas as regiões competitivas, Gwen ostenta uma taxa de escolha / banimento de 82,4 desde o início da Summer Split, de acordo com o site de estatísticas do LoL Games of Legends.

Aurelion Sol, que detêm uma taxa média de vitórias de 57,4 por cento no Desafiante ao longo das últimas duas atualização, de acordo com a Riot, também receberá enfraquecimentos significativos. O único campeão não-rota definido a ser enfraquecido na atualização 11.15 será Thresh, que encontrou sucesso tanto na fila solo quanto no jogo profissional ultimamente.

Vários campeões estão definidos para serem fortalecidos na atualização 11.15 também, mas as posições principais desses campeões variam muito mais do que os campeões que foram definidos para serem enfraquecidos.

A atualização 11.15 do LoL está programada para chegar aos servidores ativos na quarta-feira, 21 de julho, de acordo com o cronograma de atualização oficial do jogo.

