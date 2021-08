Guia de League of Legends para iniciantes

O MOBA da Riot Games, League of Legends, existe desde 2009 e é um dos esports mais populares desde então.

Embora esteja disponível há tanto tempo, sempre há novos jogadores entrando em cena. Para esses jogadores, pode ser intimidador tentar entender como o jogo funciona e o que fazer para aumentar suas chances de sucesso.

Confira aqui tudo que você precisa saber sobre o básico de League of Legends.

O objetivo

Imagem via Riot Games

No LoL, o objetivo é trabalhar em equipe para destruir o Nexus inimigo ou destruir as esperanças do time inimigo até que eles se rendam.

O Nexus é o objetivo principal da base de cada time. Quando a vida dele chegar a zero, a equipe que o destruiu vence. O objetivo fica bem no fim da base inimiga, no lado dela do mapa. Mas chegar até ele será um desafio, pois há muitos obstáculos no caminho.

Campeões

Imagem via Riot Games

LoL já tem mais de 150 campeões diferentes. Eles podem ser habilitados com a moeda do jogo, que você consegue jogando partidas, ou com Riot Points, comprados com dinheiro de verdade. O jogo também tem uma rotação onde a cada semana 15 campeões diferentes ficam gratuitos.

Cada campeão tem um estilo de jogo diferente e habilidades diferentes, que podem ser mais ou menos úteis a depender de qual será a sua função no jogo. Cada time terá cinco campeões, que precisam derrotar a equipe inimiga avançando até o Nexus e o destruindo.

Controles

Imagem via Riot Games

Movimento: LoL tem um sistema de movimento bem simples. Você usa o botão direito do mouse e clica na tela, no local onde quer que seu campeão esteja, e ele se move para lá.

Navegação pelo mapa: Quando começar a se mover, você vai perceber que a câmera segue o cursor do seu mouse e não o campeão. Segurar a barra de espaço mantém o foco no seu personagem, facilitando na hora de ver o combate perto de você. Se você quiser olhar o que está acontecendo em outros lugares, pode fazer isso movendo o cursor do seu mouse na direção desejada ou clicando no local desejado no minimapa, que fica no canto inferior direito.

Habilidades: Os campeões têm quatro habilidades que podem ser habilitadas à medida que você sobe de nível. Elas serão correspondentes às teclas Q, W, E e R. Cada campeão tem habilidades únicas, que serão ativadas de várias formas diferentes. Você poderá aumentar o nível das suas habilidades, clicando no “+” acima delas ou segurando Ctrl e a tecla correspondente, quando o seu campeão subir de nível no jogo. Algumas habilidades terão alvos, exigindo que você clique em um inimigo ou aliado após selecionar a habilidade. Outras habilidades têm efeito imediado ao pressionar a tecla.

Retorno: Você pode voltar à sua base rapidamente quando estiver fora de combate, usando o retorno à base. Isso pode ser feito pressionando à tecla B. Se você receber dano enquanto estiver tentando voltar à base, o retorno será automaticamente cancelado.

Itens: Cada item corresponde a um número no seu teclado. Alguns itens têm efeitos ativos que você pode escolher usar. Tudo o que você precisa fazer para usar esses efeitos é pressionar a tecla correspondente ao número do item no inventário.

Começando

Imagem via Riot Games

Quando os jogadores entrarem na partida, eles aparecerão na fonte da base de sua equipe. Não é possível sair de lá durante 15 segundos. Isso é feito para garantir que todos os jogadores tenham entrado na partida e estejam prontos para começar.

Cada jogador começa com um total de 500 de ouro que podem ser usados para comprar itens, que aumentam atributos do campeão ou concedem efeitos adicionais.

Os itens que você deve comprar dependem do campeão com o qual estiver jogando. A loja do LoL tem itens recomendados, que são mais eficazes a depender do campeão que estiver usando. Para iniciantes, é mais seguro seguir os itens recomendados pelo próprio jogo.

Após um minuto, tropas serão liberadas do Nexus em direção às três rotas principais.

Tropas

Captura de tela via Riot Games

Uma das principais mecânicas do LoL, as tropas serão de extrema importância para ajudar a avançar as rotas e para conseguir ouro para comprar itens.

Dar o golpe final em uma tropa inimiga concede ouro ao jogador. Isso é popularmente conhecido em inglês como “last hit” (último golpe).

As tropas têm algumas formas diferentes, com atributos e estilos de ataque diferentes. A cada 90 segundos, as tropas recebem melhorias de atributos.

Tropas corpo a corpo: São as tropas mais comuns do jogo. Elas causam dano corpo a corpo, o que significa que precisam estar perto dos inimigos para causar dano. Mas elas têm um pouquinho mais de vida e velocidade de ataque que as tropas que atacam à distância.

Tropas feiticeiras: Diferentemente das tropas corpo a corpo, as tropas feiticeiras ficam mais distantes, atacando inimigos assim que entrarem em seu alcance. Essas unidades podem ter menos vida que as tropas corpo a corpo, mas conseguem causar mais dano.

Tropas de cerco: Aparecendo com menos frequência que as outras duas, a tropa de cerco é uma versão aprimorada das tropas corpo a corpo e feiticeiras. Ela causa mais dano, tem mais vida, ataca de distâncias mais longas e só perde em velocidade de ataque. Mas, com o dano total, isso acaba não sendo um problema.

Supertropa: A tropa mais forte do jogo, que só começa a aparecer após a destruição de um inibidor inimigo. Os atributos desse tipo de tropa são muito mais fortes que de todos os outros tipos e podem até ser um desafio para os campeões se entrarem em jogo mais cedo. Fazer com que essas tropas apareçam é uma forma de facilitar muito a sua passagem pelas defesas inimigas em direção ao Nexus.

Todas as tropas surgem no Nexus da equipe correspondente, depois se dividem e seguem na direção das três rotas.

Torres

Captura de tela via Riot Games

O mapa principal do LoL, Summoner’s Rift, é dividido em três rotas principais, cada uma protegida por algumas torres. Há três torres em cada rota de cada lado, defendendo o time correspondente.

Cada rota tem uma torre exterior, uma torre interior e uma torre do inibidor. A primeira linha de defesa em cada lado é a torre exterior. Mais perto da base de cada time, há outra torre chamada torre interior. A última torre na rota é a torre do inibidor. O propósito dessa torre é proteger o inibidor, impedindo que os inimigos liberem as supertropas e cheguem ao Nexus. Também há mais duas torres que ficam em frente ao Nexus, a última defesa contra os inimigos que atacam o objetivo final.

As torres atacam todos os inimigos que entrarem em seu alcance de ataque. Elas priorizam tropas a campeões, o que permite que os jogadores causem dano às torres inimigas quando estiverem acompanhados de tropas aliadas. As torres também concedem visão e revelam itens inimigos que não seriam visíveis normalmente, como armadilhas e sentinelas.

Quando um jogador ataca um inimigo no alcance da torre inimiga, a torre imediatamente muda o alvo para o campeão, o que o obriga a tentar fugir ou destruir a torre antes de continuar o combate. Quando um ataque da torre causar dano a um jogador, dano adicional será ativado no próximo ataque. Por isso, é extremamente perigoso passar períodos mais longos recebendo dano da torre.

Nos primeiros 14 minutos de jogo, as torres serão protegidas por barricadas, resistindo a mais dano e também concedendo mais ouro caso sejam destruídas.

Distribuição das rotas

Imagem via Riot Games

O Summoner’s Rift se divide em três rotas, com uma área chamada de selva entre elas. Campeões diferentes funcionam melhor em cada rota, mas muitas vezes os jogadores não seguem essa recomendação e escolhem campeões inusitados. No entanto, se você estiver começando, é melhor se ater a essas regras.

Topo: Uma rota de um jogador, normalmente dominada por lutadores que causem dano consistente e também aguentem algumas porradas. Campeões com vida alta, conhecidos como tanques, são a melhor opção para um iniciante usar na rota do topo. Quando a fase de rotas acabar e os times começarem a jogar mais juntos, os campeões do topo serão essenciais para vencer as lutas em equipe.

Meio: Outra rota onde costuma ficar apenas um jogador, lar de assassinos e magos. Suas combinações de ataques podem causar muito dano muito rapidamente, até executando inimigos com vida média ou baixa.

Inferior: A única rota que costuma ter dois jogadores é a rota inferior, que consiste em um atirador (ou “ADC”, de “carregador de dano físico”) e um suporte. O propósito do atirador é causar alto dano com ataques básicos, que podem eliminar oponentes e campeões inimigos rapidamente. O suporte está lá para ajudar o atirador a crescer, já que a vida do atirador costuma ser baixa. Campeões suportes têm muita utilidade, como controle de grupo, o que pode deixar os inimigos em condições mais propícias para serem eliminados pelo atirador.

Selva: Na função mais diferente do LoL, os caçadores exploram a selva entre as três rotas do mapa. Eles podem aparecer para ajudar qualquer uma das rotas quando for necessário.

Campos da selva

Imagem via Riot Games

A selva do LoL é dividida em várias partes diferentes. Cada lado do mapa tem uma parte superior e uma inferior da selva, enquanto o rio que corta o mapa no meio é disputado pelas duas equipes.

Cada parte da selva consiste em diferentes campos, com monstros que concedem ouro ou um bônus ao serem abatidos.

O rio no centro do mapa tem alguns monstros neutros que concedem efeitos poderosos para os times. O Aronguejo, que fica andando para cima e para baixo nos dois lados do rio, é um monstro que não ataca os jogadores. Quando derrotado, concede visão e um bônus de velocidade no centro do lado correspondente do rio para o time que o derrotou.

Dragão

Os dragões são alguns dos monstros mais importantes em que você precisa ficar de olho no LoL. Eles aparecem na parte inferior do rio e têm várias formas diferentes, que concedem efeitos diferentes para o time que os eliminar.

Se um time derrotar um total de quatro dragões, ele receberá a Alma do Dragão, com efeitos adicionais a depender do último dragão derrotado.

Dragão Infernal

Imagem via Riot Games

Matar o Dragão Infernal concede DdA (dano de ataque) e PdH (poder de habilidade) adicionais a todos os campeões do time. Pode ser extremamente poderoso no início do jogo. O efeito da Alma do Dragão Infernal cria uma explosão ao redor do campeão ao atacar, além de conceder vida adicional.

Dragão da Montanha

Imagem via Riot Games

O Dragão da Montanha concede armadura e resistência mágica adicionais, fazendo com que os campeões fiquem mais resistentes. A Alma do Dragão da Montanha também concede um escudo para os jogadores, além de DdA, PdH e vida adicionais.

Dragão das Nuvens

Imagem via Riot Games

Com esse dragão, o tempo de recarga dos campeões será reduzido, ignorando o limite atual de redução de tempo de recarga. A Alma do Dragão das Nuvens concede ainda velocidade de movimento adicional.

Dragão do Oceano

Imagem via Riot Games

Ao eliminar o Dragão do Oceano, os jogadores recebem regeneração de vida a cada cinco segundos. O efeito da Alma do Dragão do Oceano cura o jogador quando ele causar dano e restaura mana, além de conceder DdA, PdH e vida adicionais.

Quando dois dragões forem eliminados na mesma partida, você vai perceber que o mapa sofrerá alterações a depender do terceiro tipo de dragão a aparecer. Esse será o único tipo de dragão que vai aparecer na partida até que algum dos times consiga a Alma do Dragão.

Por fim, o dragão mais forte de todos é o Dragão Ancião. Esse monstro só aparece quando um time tiver derrotado um total de quatro dragões, conseguindo a Alma do Dragão.

Dragão Ancião

Imagem via Riot Games

Eliminar um Dragão Ancião aumenta em 50% os bônus adquiridos ao derrotar os outros dragões. Os ataques básicos do time também recebem um efeito de queimadura, causando dano adicional.

Arauto do Vale

Captura de tela via Riot Games

Do outro lado do mapa, fica outro monstro extremamente forte, o Arauto do Vale. Ao eliminar essa criatura, você deve coletá-lo, o que o adicionará ao espaço reservado para o amuleto no seu inventário. Ao ativá-lo, a criatura será liberada e irá em direção à torre inimiga mais próxima, dando uma cabeçada nela e causando dano até que um dos dois seja destruído.

Barão Na’Shor

Imagem via Riot Games

Quem entra no lugar do Arauto do Vale depois de 20 minutos de jogo é o Barão Na’Shor, um dos monstros mais fortes do jogo. E com essa força vem a maior recompensa, caso ele seja derrotado.

Derrotar esse monstro concederá temporariamente um belo bônus de DdA e PdH, além de uma aura que fortalece as tropas próximas, fazendo com que fiquem mais poderosas. O bônus também fortalece o retorno à base, reduzindo o tempo de canalização.

Dicas para o sucesso

Imagem via Riot Games

Estágios iniciais

Nos estágios iniciais do jogo, se você estiver nas rotas, o objetivo deve ser acumular o máximo possível de tropas. No caso da rota inferior, o atirador deve acumular as tropas e o suporte deve protegê-lo e evitar interferir. Com isso, os jogadores conseguem acumular um pouco de ouro e comprar itens para aprimorar seu poder. Enquanto faz isso, caso escolha avançar em um inimigo, é bom garantir que você esteja com vantagem suficiente para não ficar para trás caso precise voltar para a base.

Quanto ao jogador da selva, geralmente é necessário continuar na selva, eliminando os campos de monstros neutros, até que todas as suas habilidades sejam desbloqueadas. Nesse estágio, você pode ajudar as rotas no caminho entre um campo e outro. Se fizer tudo do jeito certo, o campeão da selva recebe um pouco de ouro a mais, além de facilitar a vida do campeão da rota.

Estágios intermediários

Lá para o meio do jogo, os objetivos neutros passam a ser extremamente importantes. Garantir que está defendendo torres e tentando derrubar as torres inimigas não é a sua única preocupação.

Os jogadores da rota inferior e o caçador vão começar a se movimentar para o dragão. É importante avaliar os riscos ao tentar eliminar o dragão, pois pode não valer a pena caso os inimigos tenham visão do local e possam se aproveitar da situação. No pior dos casos, eles podem eliminar o seu time e pegar o bônus para eles. Também pode não valer a pena abrir mão de uma torre por um dragão.

Do outro lado do mapa, o campeão da rota superior vai precisar ficar de olho no Arauto do Vale. Abater um Arauto no início do jogo pode mudar completamente a dinâmica de uma rota, já que a cabeçada do monstro pode derrubar torres imediatamente. Se o seu time estiver um pouco na frente, você pode escolher investir no objetivo. Se não, é melhor continuar eliminando tropas, mas pronto para atacar os inimigos que possam tentar eliminar o monstro.

Estágios avançados

Embora as lutas em equipe aconteçam pontualmente nos estágios iniciais e intermediários do jogo, é nos estágios avançados que elas acontecem com mais frequência e que são mais importantes. Vencer as lutas em equipe permite que o time vencedor destrua as defesas do outro e pressione o Nexus. Mas cuidado: é preciso saber onde está cada jogador do time e saber escolher as lutas mais favoráveis, como as próximas à sua torre ou aquelas em que você tem vantagem numérica.

Os bônus acumulados dos dragões ditam muito do ritmo nas lutas em equipe, mas o Barão pode virar o jogo para o time que o eliminou. Antes de tentar eliminar no Barão, é bom eliminar alguns inimigos e se juntar a alguns de seus aliados, já que não costuma ser possível fazer isso sozinho.

Quando um dos times tiver pressionado e eliminado as defesas inimigas até a base, o próximo objetivo é simples: destruir o Nexus inimigo e vencer a partida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 12 de agosto.