Faker renova com a T1

Faker, o melhor jogador de League of Legends de todos os tempos, renovou seu contrato com a T1 e vai jogar mais uma vez pela organização em 2022.

Desde que o período de contratações e renovações de League of Legends abriu, na semana passada, houve vários rumores sobre o futuro de Faker. O jogador, hoje com 25 anos, faz parte da T1 desde 2013 e levou o time a vencer vários campeonatos, incluindo os Mundiais de 2013, 2015 e 2016, dois Mid-Season Invitationals em 2016 e 2017 e nove vezes a LCK. “Estou de volta”, disse Faker, dando um fim às especulações.

O lendário jogador coreano fez parte do time da T1 em 2021, chegando até a semifinal do Mundial 2021, onde perdeu para a vice-campeã DWG KIA em uma emocionante série melhor de cinco. A T1 testou várias combinações diferentes de seu elenco em competições nacionais ao longo do ano, conseguindo terminar como segunda colocada o LCK Summer de agosto.

“[Fico] honrado por Faker ter escolhido renovar com a T1”, Marsh escreveu em sua conta pessoal no Twitter. “Nesses últimos dias, perdemos muitas noites de sono e tivemos longas conversas com Faker e sua equipe. Estamos animados para continuar nossa jornada juntos.”

Atualmente, a T1 está reestruturando seu time. A equipe se despediu do técnico interino Son “Stardust” Seok-hee, do técnico de desenvolvimento de jogadores Park “Hajinsun” Hyunseon, do suporte Ryu “Hoit” Ho-seong, do caçador Moon “Cuzz” Woo-chan e do meio Lee “Clozer” Ju-hyeon neste mês, após sua participação no Mundial 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 19 de novembro.