Faker doa mais de R$ 110 mil para ajudar no combate ao coronavírus

Faker, jogador de League of Legends, doou 30 milhões de won sul-coreanos, o equivalente a 25.000 dólares e mais de R$ 110.000, para causas relacionadas ao COVID-19.

A liga coreana, LCK, foi adiada na sexta-feira, 6 de março, para garantir a segurança dos jogadores e todos os envolvidos na liga. A LCK vai continuar parada no futuro próximo ou até que o coronavírus esteja completamente sob controle.

O número de casos confirmados de coronavírus na Coreia do Sul na manhã de hoje chegava perto de 7.400, sendo o segundo país com o maior número de casos confirmados depois da China. Mais de 110.000 pessoas foram afetadas pelo vírus no mundo todo, e há 3.831 mortes confirmadas.

Faker é um dos muitos jogadores de League of Legends que fizeram doações para ajudar a impedir que o vírus se espalhe mais. Doinb, da FunPlus Phoenix, contribuiu em janeiro, e Chovy, da DragonX, em março.

Todos os jogadores da T1 também vão doar os lucros das streams desta semana para a causa.

“Fiquei arrasado por todos aqueles que trabalham dia e noite lutando contra o COVID-19”, Faker disse. “Queria muito ajudar aqueles que lutam para combater o surto e achei que doar para a Community Chest of Korea era a melhor decisão. Espero que todos se unam para superar esta situação terrível e espero que quem precisa tenha suporte de verdade.”

A Community Chest of Korea é uma ONG coreana que está trabalhando no combate à doença. Além de ser a única instituição de caridade sancionada pelo governo, é a maior instituição concentrada em bem-estar no país.

O coronavírus teve grande impacto no cenário asiático de LoL. A LPL, liga da China, teve que ser adiada em janeiro, assim como a LCK coreana, e os times perderam um mês de jogos. O primeiro campeonato internacional do ano, o Mid-Season Invitational, também deve ser afetado.

