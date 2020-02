Fã de League of Legends cria encantador conceito de skin de Rek’Sai Cupido Mortal

Um fã de League of Legends criou um conceito de skin para Rek’Sai que deixará seu coração em chamas.

O habilidoso artista postou sua adorável criação no Reddit hoje em comemoração ao Dia dos Namorados. O conceito da skin cobre todas as animações da rainha das escavações, incluindo suas habilidades, túneis e as marcas que ela deixa nos inimigos.

Imagem via u / StopDropRollDie

Rek’Sai está envolta nos tons típicos das skins Cupido Mortal, como as de Quinn e Ashe. Um branco limpo é a cor dominante, com reflexos dourados e vermelhos, além de um coração de rubi na testa.

Quando Rek’Sai escava, o artista decidiu usar roseiras como seus túneis. E a habilidade Sondar Presas (Q) da campeã, quando enterrada, atira um coração que deixa uma marca de barbatana de tubarão rosa no alvo.

Este não é o único conceito de skin do Dia dos Namorados criado por um fã. Outro fã também postou a criação de sua namorada no Reddit, dando uma reforma no normalmente grotesco Urgot.

Imagem via u / AlarRay

A skin de Urgot Cupido Mortal é derivada do Cupido. Suas pernas são substituídas por uma nuvem rosa e, em vez das típicas espingardas escondidas em seus membros, flechas em forma de coração disparam para ajudar seus alvos a se apaixonarem.

Se os desenvolvedores da Riot estão procurando novos conceitos de skin para o Dia dos Namorados, eles não precisam procurar mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 14 de fevereiro.