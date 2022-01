Extensas mudanças em Janna detalhadas devem ser lançadas na atualização 12.2 do LoL

A Riot Games anunciou no final do ano passado que Janna receberá grandes mudanças no início da temporada 2022 de League of Legends. Embora as mudanças tenham sido adiadas para a atualização 12.2, a Riot agora revelou exatamente como a campeã suporte terá o poder alterado em seu kit.

Riot August, designer chefe de personagens do LoL, detalhou extensas mudanças no conjunto de Janna para acompanhar o lançamento da atualização 12.2 em 19 de janeiro, de um suporte agressivo para combinar mais com outros encantadores.

New Janna list for 12.2 heading to PBE!

-Empowering your shield with CC was missed, so we're retaining a version of it.

-Janna players didn't seem to care about damage in Q, so we cut the damage buff to add power elsewhere

-Added a couple QoL changes pic.twitter.com/tQf6V1hVlG — August UwU (@RiotAugust) January 10, 2022

Aspectos específicos do kit de Janna estão sendo fortalecidos e enfraquecidos diretamente para compensar as pequenas mudanças em suas habilidades. Sua velocidade de movimento base e DdA estão sendo fortalecidos substancialmente, assim como quanto DdA ela ganha por nível devido à remoção da parte de sua passiva que lhe dá dano mágico bônus em ataques com base em sua velocidade de movimento. Como resultado, seu alcance também está sendo significativamente reduzido, afetando apenas seus ataques básicos.

A Riot espera que os jogadores usem o Q de Janna com mais frequência do que simplesmente para proteger seus aliados, por isso está recebendo muitos fortalecimentos. Seu custo de mana está sendo reduzido no final do jogo, seu alcance será aumentado e seu tempo de viagem será reduzido substancialmente, tudo para criar mais agressão com a habilidade. August detalhou que a equipe está investigando a adição de um indicador à capacidade de mostrar aos aliados para onde o tornado está indo, mas especificou que “pode não funcionar”.

O restante do kit de Janna também está sendo ajustado para compensar as principais mudanças em sua identidade na rota inferior. Todos os aspectos do W de Janna estão sendo fortalecidos, exceto seu tempo de recarga, que agora está definido em 12 segundos fixo, diminuindo as cutucadas constantes que a habilidade costumava fornecer a seus ataques básicos e Q. O E de Janna está tendo seu tempo de recarga significativamente reduzido, embora o quantidade de escudo está sendo fortemente enfraquecida. Os jogadores também não poderão mais reduzir o tempo de recarga do E de Janna prejudicando o movimento dos inimigos, em vez disso, concedendo 20% de poder de cura e escudo a Janna por cinco segundos. A ultimate de Janna agora também curará mais rápido, embora a cura total para os aliados permaneça inalterada.

Espera-se que essas mudanças em Janna estejam disponíveis para teste no APT do LoL em breve e devem ser lançadas com a atualização 12.2 em 19 de janeiro. Os jogadores agora podem participar do início da temporada ranqueada de 2022, bem como aguardar o lançamento da mais nova campeã, Zeri, na mesma atualização, acompanhado de uma nova skin para Janna.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 10 de janeiro.