Explicando o formato do MSI 2022

O Mid-Season Invitational 2022 será em Busan, na Coreia do Sul. O segundo maior evento anual da cena profissional de League of Legends começa em 10 de maio com a fase de grupos e se encerra em 29 de maio com a grande final.

Os 11 melhores times de todas as regiões do mundo vão se encontrar na Coreia do Sul para representar suas regiões no BEXCO, Centro de Convenções de Busan, onde será coroado o campeão do MSI 2022. Pela primeira vez desde 2019, o MSI também terá plateia no local.

O MSI 2022 tem um formato único. Confira tudo o que você precisa saber.

Formato

O formato do MSI deste ano será parecido com o do evento do ano passado.

Originalmente, a Riot planejava convidar 12 times para o MSI 2022. Mas, devido ao cancelamento do primeiro split de 2022 da LCL em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia, a região CEI (CIS) não terá nenhum representante no evento.

Os outros 11 times serão escolhidos com base no resultado do primeiro split de cada região. Os times selecionados irão para a Coreia do Sul.

O campeonato será dividido em três etapas: fase de grupos, fase hexagonal e fase eliminatória.

Todos os times participantes do MSI 2022 começam o evento na fase de grupos e serão divididos em três grupos. Dois grupos terão quatro times, enquanto o outro terá apenas três. Todos os times jogam partidas únicas de ida e volta contra todos os outros de seu grupo. Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase hexagonal.

Na fase hexagonal, seis times jogam partidas únicas de ida e volta uns contra os outros, determinando os times que avançam para a fase eliminatória.

Na fase eliminatória, serão sorteadas duas duplas, que se enfrentarão em séries melhores-de-cinco. Os times vencedores avançam para a grande final, que decide o campeão do MSI 2022.

Programação

O MSI 2022 deve durar três semanas. As três etapas do evento serão em datas diferentes, com um pequeno período de descanso entre elas.

Fase de grupos: 10 a 15 de maio

Fase hexagonal: 18 a 22 de maio

Fase eliminatória: 27 a 29 de maio

