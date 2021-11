Experiência de Arcane realizada em um café na Coreia

A Riot Games fez grandes promoções por trás de sua próxima série animada da Netflix, Arcane, ambientada no mundo de League of Legends, tanto em sua biblioteca de títulos de jogos quanto fora dela, mas poucos são tão impressionantes quanto uma exibição de café na Coréia do Sul.

Com lançamento na semana passada em 29 de outubro, a Arcane Experience Exhibition foi lançada em um Seongsu-dong Cafe em Seul, Coreia do Sul, vendo o local decorado com designs temáticos de Arcane tanto por dentro quanto por fora.

Exibido em um trailer para o evento, você pode ver que o exterior do edifício foi refeito para apresentar um enorme mural estrelado pelas irmãs Vi e Jinx, além de adicionar uma tonelada do estilo de Piltover à sua entrada.

Na entrada, os visitantes podem usar a Máquina Hextec antes de serem carimbados. Uma vez dentro, o café foi decorado com mais itens temáticos e exibições de arte, com referências inspiradas em Runeterra no menu.

Uma galeria de arte no andar de cima exibe pinturas e outras artes de personagens da próxima série da Netflix, uma parede de graffiti digital e uma prensa de impressão de tela onde você pode ganhar uma sacola de Arcane. Há também uma loja onde você pode comprar produtos de League of Legends e Arcane.

Esta experiência Arcane vai durar até 7 de novembro. Se você está esperando ansiosamente pela série antes de sua estreia em 6 de novembro, certifique-se de aproveitar todas as promoções de jogo disponíveis em League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra e VALORANT enquanto você pode.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 04 de novembro.