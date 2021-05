Escolhas flexíveis, os favoritos controlaram a narrativa no primeiro dia do MSI 2021

O primeiro dia do primeiro torneio internacional do ano correspondeu a quase todas as expectativas.

O primeiro dia do 2021 League of Legends Mid-Season Invitational foi exatamente como planejado.

Os favoritos nas probabilidades ganharam todos os jogos hoje e houve uma grande falta de surpresas do início ao fim no que diz respeito aos resultados. Mas os resultados foram os rascunhos do dia, já que vários campeões há muito esquecidos ressurgiram no cenário profissional pela primeira vez em anos.

Embora o script do MSI esteja indo exatamente de acordo com o planejado até agora, ainda há muito LoL para se jogar. Não espere que tudo se encaixe tão previsivelmente como aconteceu hoje durante o restante do evento.

Aqui estão algumas das principais histórias do dia de abertura do 2021 Mid-Season Invitational.

DWG KIA e seu domínio inicial

Foto via Riot Games

DWG KIA teve um início ridiculamente quente no MSI 2021 por meio de uma vitória de 27 minutos sobre a Cloud9, provando exatamente porque eles são o melhor time do mundo logo de cara. Tínhamos um pressentimento muito bom de que a C9, a única representante de região maior com a chance de desafiar um time do Grupo A, enfrentaria DWG KIA em pé de igualdade, e eles fizeram, pelo menos nos primeiros 15 minutos de jogo. Assim que a partida de abertura do torneio atingiu o meio do jogo, no entanto, os campeões mundiais atuais dominaram a C9, cometendo erros mínimos e cruzando a linha de chegada.

O que fez a diferença na primeira partida do dia foi a posição na selva. Canyon conseguiu deixar Blaber praticamente extinto durante a primeira fase do jogo. Se o caçador da C9 tivesse sido capaz de jogar com o mesmo nível de destreza que ele teve tantas vezes durante o Spring Split, os representantes da NA teriam tido uma chance sólida de realmente vencer a primeira partida do torneio. Zven e Vulcan fizeram tudo ao seu alcance para punir a rota inferior do lado fraco da DWG, dando ao Varus de Zven uma vantagem de três abates logo de cara. Mas não foi o suficiente para o meio do jogo.

Talvez uma mudança drástica no meta da selva tenha funcionado contra a C9. Ou, talvez, tenha sido o fato de que o time acabou de jogar contra o melhor time do mundo. Independentemente disso, os campeões da LCS terão a chance de ganhar sua primeira vitória do MSI 2021 amanhã contra a Detonation FocusMe, também sem vitória.

O meta teve uma reviravolta

O meta da selva mudou imensamente ao entrar no MSI. Campeões como Udyr e Hecarim, que correram loucamente por todo o Summoner’s Rift durante a Spring Split, caíram em desgraça imediatamente no primeiro dia de MSI. Claro, Udyr e Hecarim se mostraram algumas vezes durante o primeiro dia do torneio, mas foram escolhas estranhas na selva como Morgana, Rumble e mais que serviram como verdadeiros destaques.

O mesmo se aplica a outras rotas. Em um jogo de hoje, Nocturne e Lee Sin se enfrentaram na rota do meio. Em outra, Sett e Darius estiveram frente a frente na rota superior. Dizer que não foi interessante seria uma mentira descarada. O meta está mudando no MSI 2021 e está mudando para melhor. Estamos vendo escolhas fora da caixa a torto e a direito. De velhos favoritos como Samira e Jhin a novos competidores como Fiddlesticks (que só viu sua décima escolha no palco de um grande evento desde seu retrabalho), uma onda de escolhas radicais está chegando ao meta no MSI, e são bem-vindas depois de uma primeira metade da temporada extremamente obsoleta.

Pentanet GG é divertido de assistir, mas precisa melhorar

Foto via Riot Games

O que falta à Pentanet GG em habilidade mecânica no Rift, eles compensam em carisma e personalidade. Claro, jogar jogos consecutivos, garantir apenas cinco abates e perder com uma desvantagem de 14.000 de ouro em cada competição é definitivamente uma introdução difícil para o público global. Mas a atitude arriscada da equipe logo de cara é certamente admirável.

Com uma escolha de Fiddlesticks extremamente ousada no primeiro jogo e inúmeras lutas de equipe em ambos os jogos pela Pentanet, o time da Oceania conseguiu jogar com ousadia o suficiente para ganhar um pouco de respeito da comunidade internacional. Ainda assim, amanhã contra a Royal Never Give Up precisará ser muito mais planejada se a Pentanet quiser fazer progressos no MSI. O formato da competição na fase de grupos do Grupo A significa que a Pentanet enfrentará os adversários de hoje mais três vezes cada, antes que a primeira rodada do evento chegue ao fim. Com isso em mente, a equipe precisará fazer muito progresso muito rapidamente se quiser avançar para os seis primeiros.

PaiN Gaming e Istanbul Wildcats criaram um clássico do MSI

Foto via Riot Games

A rivalidade TCL vs. CBLOL foi reacendida de forma emocionante no primeiro dia, quando PaiN Gaming derrotou Istanbul Wildcats em uma competição totalmente insana de 38 minutos. Em um jogo que contou com uma performance de Samira ranque S de HolyPhoenix, bem como um caso repleto de reinicialização do Darius de Robo, PaiN e Istanbul trocaram golpes durante todo o período desse novo clássico.

Foi um jogo que viu a PaiN ficar para trás em até 4.800 ouros, enquanto não pulavam na frente até a marca de 29 minutos, o time conseguiu garantir uma recuperação incrível no final do jogo. Iniciações ininterruptas de Tinowns em Sylas e o acompanhamento ininterrupto da Tristana de final de jogo do brTT provaram fazer a diferença enquanto PaiN fechava a lacuna de ouro no final da partida.

O primeiro dia foi um bom presságio para a PaiN, mas o jogo de amanhã contra a PSG Talon terá de ser muito mais limpo se os campeões do CBLOL quiserem manter o seu ímpeto inicial.

Quanto aos Wildcats, o caminho para o estágio de Mata-Mata só fica mais difícil. A PaiN Gaming deveria ser a partida mais fácil, teoricamente, para os representantes da TCL. A MAD Lions e a PSG Talon se destacam como adversários notavelmente mais difíceis na fase de grupos e o caminho à frente será marcado com muito mais derrotas se os Wildcats continuarem a acumular resultados como o de hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 06 de maio.