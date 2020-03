Doublelift faz jogada incrível com Ezreal de teleporte em fila solo

Nos últimos anos, os fãs de League of Legends se acostumaram a ver grandes jogadas da superestrela do Team Liquid, o atirador Doublelift. Mas até o veterano de 26 anos ficou surpreso com o quão bom essa jogada usando teleporte foi ontem à noite ao vivo.

Aos 12 minutos, Doublelift foi pego pela âncora do Nautilus e foi abatido na rota pela Kai’Sa do time adversário. Enquanto esperava para voltar ao jogo, ele percebeu que provavelmente precisaria usar o teleporte para recuperar sua onda de tropas, e podia aproveitar para avançar no adversário sem sua ultimate.

Assim que ele reapareceu, lançou sua Barragem Incendiária em direção à rota inferior e canalizou instantaneamente seu teleporte. Assim que terminou de teleportar, sua ultimate atingiu a Kai’Sa com um timing perfeito, permitindo que Doublelift conseguisse um abate fácil em seu oponente de rota, que ficou mais tempo do que devia batendo na torre.

Ele até conseguiu abater o Wukong inimigo alguns momentos depois. Isso ajudou sua equipe a voltar para a partida depois de outro jogo difícil e acabaram vencendo aos 26 minutos.

Só tem uma coisinha que tornaria esse clipe ainda mais incrível. Se Doublelift tivesse conseguido usar seu Fluxo Essencial antes da sua ultimate atingir a Kai’Sa para obter o dano extra, isso tornaria a situação ainda mais impressionante. Infelizmente, ele chegou um milissegundo tarde demais, mas isso não torna a jogada menos excelente.

Essa jogada pode compensar um pouco o jogo que ele teve no início da stream, onde se encontrou com toda a equipe da Liquid, e perdeu de maneira espetacular.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 19 de março.