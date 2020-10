Desenvolvedor do LoL comenta reclamações de que Seraphine se pareceria demais com Sona: “jogue antes de julgar”

Ryan “Reav3” Mireles, produtor de campeões de League of Legends, respondeu hoje algumas das preocupações e reclamações dos fãs, explicando que jogar com a nova campeã Seraphine é “bem diferente” de Sona.

A Riot revelou hoje as habilidades completas de Seraphine, e diversos fãs passaram a se referir a ela como “Sona 2.0” no Reddit. Reav3 explicou, em detalhes, algumas diferenças entre as duas campeãs, implorando que a comunidade “jogue antes de julgar demais um vídeo explicativo de habilidades”.

Imagem via Riot Games

“Para começar, as habilidades dela dependem MUITO de mira, então a sensação é bem diferente de jogar de Sona”, explica Reav3. “O grande motivo, no entanto, de ela parecer diferente é a passiva musical, que conjura em dobro toda terceira habilidade usada. Isso faz com que você precise pensar na ordem em que usa as habilidades para conseguir o efeito desejado, e o ritmo de jogo dela parece diferente de qualquer outro campeão.”

Sona é considerada uma das campeãs mais simples de jogar no LoL, já que apenas uma habilidade, sua ultimate, exige mira. Seraphine, por outro lado, tem três habilidades cuja mira deve ser precisa para ser mais eficaz. E poder usar a terceira habilidade duas vezes cria um ritmo único, segundo Reav3. Isso se encaixa com a temática de cantora e compositora, já que os jogadores precisam criar sua própria música ao jogar.

Mas Seraphine tem, sim, algumas semelhanças com Sona. Sua habilidade do W, Som Envolvente, concede um escudo e velocidade de movimento aos aliados próximos. E, caso Seraphine já tenha um escudo, ela restaura vida dos aliados. A habilidade meio que junta o W e o E de Sona em um lugar só.

A ultimate de Seraphine também é uma habilidade com mira em área que encanta os inimigos e causa dano, e a caixa de colisão tem um formato parecido com o de Crescendo, ultimate de Sona. Mas a habilidade tem uma diferença: pode atingir os aliados para aumentar seu alcance e conceder um bônus a eles.

A nova campeã, que também fará parte do novo álbum do grupo de K-pop K/DA, será lançada nos servidores ativos em 29 de outubro. Mas ela estará disponível para testar no PBE em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de outubro.