Desafios ‘divertidos’ e ‘desafiadores’ e atualizações de identidade de progresso e muito mais na pré-temporada de 2022 do LoL

A Riot Games está introduzindo um sistema chamado Desafios para a pré-temporada de 2022 de League of Legends para incentivar os jogadores a se testarem no Summoner’s Rift, celebrar suas conquistas e se exibir para seus amigos.

O sistema, que os desenvolvedores detalham em uma postagem do blog, recompensará os jogadores por todas as “metas únicas, divertidas e desafiadoras” que eles alcançarem ao jogar o jogo.

“Projetamos o sistema para avaliar um amplo espectro de façanhas no LoL, então, não importa qual seja o seu estilo de jogo, haverá algo que é bem “a sua cara” para alcançar e comemorar”, disse a Riot.

Os jogadores serão capazes de “personalizar” e “mostrar” o tipo de jogador que são com o sistema. Eles serão capazes de rastrear seu domínio geral e investimento no jogo, visualizar e comparar uma “variedade” de realizações e ter diferentes tipos de desafios e realizações para “progredir” e suas próprias “conquistas para alcançar”.

As mudanças de identidade de Progresso propostas em 14 de julho foram parte do trabalho “fundamental” para o sistema de Desafios, com o objetivo de adicionar mais opções de personalização para os jogadores.

Essas mudanças incluem dar aos jogadores a opção de mostrar suas realizações com coisas como títulos, emblemas e classificação, bem como uma pontuação geral na forma de um “cristal de progressão por níveis”.

Imagem via Riot Games

Para a pré-temporada de 2022, os desenvolvedores estão se concentrando em fornecer “mais clareza” para a identidade de progresso enquanto fazem “melhorias” nos níveis de classificação e prestígio para “garantir que fiquem coesos”, disse Riot.

Os desenvolvedores também buscarão integrar a “afinidade específica com campeão” às opções de personalização e “fazer mais” com as bandeiras no saguão.

O objetivo geral do sistema Desafios, de acordo com a Riot, é fornecer “objetivos gerais” e “representações visuais” em tudo dentro do LoL. O objetivo é integrar sistemas como domínio do campeão, eternos, classificação, níveis, eventos e coleção.

“Esse sistema — embora possa se assemelhar aos Eternos — foi projetado para destacar e colaborar com outros sistemas.”, disse a Riot. “Com esse foco mais amplo, o espaço único criado para a aptidão específica de um Campeão, como Maestria de Campeão e Eternos, ainda será uma parte importante da experiência do LoL.”

Os desenvolvedores planejam que o sistema Desafios seja incluído como parte da pré-temporada de 2022, mas as coisas podem mudar, de acordo com a Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 11 de agosto.