DAMWON Gaming derrota a Suning em final emocionante do Mundial 2020 — é o primeiro título da Coreia em 3 anos

Naquela que pode ter sido uma das melhores finais de um Campeonato Mundial de League of Legends de todos os tempos, se não a melhor, a DAMWON Gaming levou a melhor sobre a Suning com um placar de 3-1.

Antes da série, não acontecia nenhum confronto entre um time coreano e um time chinês na final do Mundial desde 2014. Além disso, os representantes da LCK não venciam o Mundial desde 2017, quando a Samsung Galaxy levantou a Copa do Invocador.

Isso foi, no caso, até hoje, quando a DWG garantiu a vitória contra uma Suning surpreendentemente difícil de derrotar, que jogou as quatro partidas da série com habilidade e dedicação.

O tom da série foi ditado logo no começo. A Suning exibiu escolhas nada convencionais, como Wukong, Fiora e Rengar, como complemento a um estilo de jogo agressivo, com foco nas lutas em equipe. Enquanto a DWG insistia na vitória através de estratégias concentradas em objetivos de mapa, a Suning deixou claro que levaria os oponentes à luta.

E, em vários momentos da série, isso funcionou muito bem para o terceiro time da LPL. Jogadores como SofM e Bin, sendo este o primeiro a fazer um pentakill no palco da final de um Mundial, conseguiram se destacar na Suning pela abordagem mais agressiva do time. Mas, mesmo assim, o controle de mapa da DWG na série foi demais para a Suning. No primeiro jogo do dia, a DWG levou a melhor sobre a Suning em um embate de 45 minutos — o jogo mais longo do campeonato — com três barões e seis dragões (incluindo dois anciões) distribuídos entre os dois times.

No entanto, mesmo que os dois times tenham igualado as coisas no início da série, cada um garantindo uma vitória, a DWG assumiu o controle nas partidas seguintes. Nos jogos três e quatro, os campeões da LCK usaram uma combinação letal de precisão e mecânicas metódicas, resultando em duas vitórias decisivas para encerrar a série, o campeonato e a temporada.

Ao longo da série, a DWG teve contribuições importantes de jogadores como Ghost e Nuguri para mudar o estilo de jogo e priorizar as lutas em equipe — uma resposta à agressividade da Suning.

Usando a própria estratégia contra eles, a DWG pôs à prova as habilidades de luta em equipe da Suning na última partida do dia, que acabou com placar de abates de 24-7.

Com o resultado de hoje, a DWG alcançou o auge do League of Legends competitivo e, ao mesmo tempo, levou a LCK de volta ao topo do mundo profissional. O campeonato 2020 é o primeiro título coreano em três anos, e o sexto total.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 31 de outubro.