Confira os grupos da fase de entrada do Mundial 2021

Os dois grupos da fase de entrada do Campeonato Mundial 2021 de League of Legends foram revelados.

As dez equipes da fase de entrada do Mundial foram divididas em dois grupos. Cada grupo é composto por cinco equipes, mas apenas quatro das 10 avançam para o evento principal, onde encontram as outras 12 equipes que já foram classificadas diretamente para a fase de grupos do Mundial.

Para dividir os 10 times que participam da fase de entrada em grupos, foi usada uma regra para garantir que os times das regiões maiores e da PCS não ficassem todos no mesmo lugar. Cada grupo da fase de entrada tem dois times de regiões maiores e três times de regiões menores.

Confira os dois grupos da fase de entrada do Mundial 2021:

Grupo A

Hanwha Life Esports

LNG Esports

Infinity Esports

PEACE

RED Canids

Grupo B

Beyond Gaming

Cloud9

Unicorns of Love

Galatasaray Esports

Detonation FocusMe

Esses 10 times disputam a fase de entrada durante a primeira semana do campeonato. A primeira colocada do Grupo A e a do Grupo B avançam diretamente para a fase de grupos do Mundial, enquanto a última colocada de cada grupo será eliminada.

Os times que ficarem entre o segundo e o quarto lugar do grupo ainda terão chances de avançar para a fase de grupos do Mundial e disputarão as últimas vagas. A terceira e a quarta colocadas se enfrentam na primeira fase desse desempate e a equipe vencedora enfrenta a segunda colocada do outro grupo, determinando quem avança para a fase de grupos.

A fase de entrada do Mundial começa na terça-feira, 5 de outubro, às 8h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 22 de setembro.