Confira os confrontos das quartas de final do Mundial 2021

Com o fim do último dia da fase de grupos do Campeonato Mundial 2021 de League of Legends, foram sorteados e definidos os confrontos das quartas de final. E, como esperado, há algumas partidas interessantes pela frente.

A Royal Never Give Up enfrenta a campeã da LPL, EDward Gaming. Os dois lados tiveram falhas na segunda rodada da fase de grupos, então é difícil escolher uma favorita para avançar para a semifinal. A vencedora entre a RNG e a EDG vai enfrentar a Gen.G ou a Cloud9, que se enfrentam no segundo lado da primeira chave.

Em um lado da segunda chave, dois times da LCK se enfrentam: a T1 e a Hanwha Life repetem o confronto da final regional da LCK. Do outro lado, o último confronto das quartas de final do Mundial 2021 repete uma das semifinais do MSI 2021, com a MAD Lions contra a DWG KIA.

O Mundial 2021 volta na sexta-feira, 22 de outubro, com T1 vs. Hanwha. No dia seguinte, decide-se o primeiro time da outra semifinal entre RNG e EDG, que se enfrentam no sábado, 23 de outubro.

Match Schedule for the #Worlds2021 Quarterfinals:



FRI: T1 vs HLE

SAT: RNG vs EDG

SUN: DK vs MAD

MON: GEN vs C9 — LoL Esports (@lolesports) October 18, 2021

As últimas duas quartas de final, DWG KIA vs. MAD Lions e C9 vs. Gen.G, acontecem no domingo, 24 de outubro, e na segunda-feira, 25 de outubro, respectivamente.

Você pode acompanhar tudo pelo site de esports do LoL ou nas transmissões oficiais da Twitch e do YouTube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 18 de outubro.