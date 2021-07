Confira as datas de lançamento de todas as 11 skins do evento Sentinelas da Luz de League of Legends

Sentinelas da Luz é o evento com mais conteúdo na história do LoL.

Sentinelas da Luz, o novo evento de League of Legends e dos outros títulos da Riot, já começou. O evento vai de 8 de julho a 10 de agosto e traz várias novidades ao LoL, incluindo um jogo de estratégia e o novo campeão Akshan.

Além disso, o evento Sentinelas da Luz lançará mais novas skins no LoL que qualquer outro evento na história do jogo. Onze novas skins serão adicionadas ao jogo ao longo do evento e cada uma delas terá um propósito na história de Ruína em League of Legends.

Confira um breve resumo de todas as skins que serão lançadas no LoL ao longo do mês do evento Sentinelas da Luz, além das datas em que serão lançadas nos servidores ativos do jogo.

8 de julho: Vayne Sentinela (lendária), Olaf Sentinela, Irelia Sentinela, Riven Sentinela, Diana Sentinela, Pantheon Destruído

Imagem via Riot Games

Com o lançamento do evento Sentinelas da Luz, foram lançadas também seis skins, cinco das quais fazem parte da linha Sentinela. A outra faz parte da linha Rei Destruído. As cinco primeiras skins Sentinela são de Olaf, Irelia, Riven, Diana e Vayne, esta uma skin lendária.

Pantheon Destruído também foi lançado com o início do evento. O evento Sentinelas da Luz terá uma skin de Prestígio exclusiva para Pantheon Destruído, chamada Pantheon Ascendente Destruído, que representa “uma linha do tempo alternativa em que o espírito humano dentro de Pantheon supera a Ruína”, segundo a Riot.

22 de julho: Graves Sentinela (lendária), Pyke Sentinela, Rengar Sentinela, Miss Fortune Destruída

Imagem via Riot Games

Depois de duas semanas do evento Sentinelas da Luz, quatro novas skins serão lançadas. Três novos Sentinelas —Graves, Pyke e Rengar — entram em jogo com uma versão Destruída de Miss Fortune. Graves Sentinela será a segunda skin lendária lançada no evento Sentinelas da Luz.

29 de julho: Thresh Liberto

Imagem via Riot Games

A última skin a ser lançada no evento Sentinelas da Luz do LoL é Thresh Liberto, uma skin que mostra o Guardião das Correntes praticamente sem correntes. Essa variante humana de Thresh será inicialmente exclusiva da loja do evento.

Exceto as que forem identificadas como skins lendárias, todas as skins lançadas durante o evento Sentinelas da Luz de League of Legends custarão 1.350 RP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 08 de julho.