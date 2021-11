Como usar o Criador de Avatar de Arcane para fazer seu avatar de League of Legends

Com o lançamento do segundo ato de Arcane, em 13 de novembro, a Riot Games lançou um criador de avatar em seu site. Você pode criar seu próprio avatar com roupas, máscaras, cabelos e muito mais do mundo de League of Legends e Arcane.

Embora o criador possa ser acessado através do seu navegador de internet, algumas das possibilidades só estão disponíveis no cliente do LoL. Neste guia, vamos cobrir as duas formas de acessar o criador. Ao fim do processo, você poderá criar seu avatar de Arcane e salvá-lo em seus dispositivos.

Como criar seu avatar no navegador

Acesse o site do Criador de Avatar. Selecione um tipo de corpo e clique em Começar. Selecione entre vários formatos de rosto e características. Ajuste as cores usando o círculo cromático, na parte inferior central da página. Escolha as roupas do seu personagem, armas, óculos, piercings, acessórios e muito mais. Por fim, escolha um plano de fundo para o seu avatar. Quando estiver satisfeito com a sua criação, clique no botão Finalizar para concluir o processo. Você poderá baixar o avatar como imagem.

Nesse processo, você verá que algumas das opções estão bloqueadas. Embora também sejam gratuitas, você precisará baixar o cliente do LoL e criar uma conta para acessá-las. Confira abaixo como instalar o cliente e acessar tudo que o criador de avatar tem a oferecer.

Como baixar o cliente de League of Legends e criar um avatar

Acesse o site oficial de League of Legends. Clique no botão Jogue Agora, no canto superior direito. Isso levará a uma página de criação de conta, onde precisará digitar seu endereço de email e data de nascimento e criar um nome de usuário e senha. Esse nome de usuário não será seu nome no jogo. O nome do jogo será escolhido depois. Avançar o processo levará a uma tela de download, onde você poderá começar a baixar o cliente. Depois de baixar, execute o processo de instalação. Abra o cliente e a aba Mergulhe em Arcane, no topo da página inicial. Haverá uma caixinha intitulada Criador de Avatar. Clicar nela levará ao criador, que será parecido, mas terá todos os itens. Siga os mesmos passos da versão do navegador para criar e salvar seu avatar.

Agora você terá um avatar no estilo de Piltover e Zaun. É a imagem perfeita para usar no seu perfil das redes sociais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Matthew Kennedy no Dot Esports no dia 14 de novembro.