Criador de avatar de League of Legends e Arcane está no ar

A Riot Games lançou seu próprio criador de avatar em mais uma comemoração ao lançamento de Arcane, a primeira série animada inspirada em League of Legends.

Desde a véspera do lançamento do segundo ato, que saiu em 13 de novembro, você pode criar um visual estilizado inspirado no mundo steampunk de Piltover e Zaun. A Riot divulgou a novidade no Twitter com a hashtag #EuNoLoLzinho.

O mundo de Runeterra está ao seu alcance! O que acha de se vestir para descobri-lo? Crie um avatar tão especial quanto você no Criador de Avatar do LoL e compartilhe usando #EuNoLoLzinho!



👉Crie o seu em: https://t.co/A32ZILO6Wj pic.twitter.com/a8FJJGiE6N — League of Legends Brasil #RiotXArcane (@LoLegendsBR) November 12, 2021

O criador de avatar é gratuito e altamente personalizável, com vários formatos de corpo e cabeça e opções de nariz, boca, olhos e orelhas. Você também pode usar várias opções únicas de cabelo e vestuário.

Quando terminar de personalizar seu personagem, seja ele inspirado em você ou não, você pode baixar um arquivo de imagem JPEG com seu personagem de Arcane, que será perfeito para usar como imagem de perfil. A maioria das opções de visual está disponível para todos, mas algumas estão restritas a quem tiver contas de League of Legends. Você pode criar uma conta gratuitamente para acessar todas as opções de personalização para o seu avatar.

Como parte da iniciativa RiotX Arcane, a nova série da Netflix foi integrada a vários dos títulos da Riot em Runeterra. O novo conjunto de Teamfight Tactics, Bugigangas e Engenhocas, foi altamente inspirado em Arcane, enquanto as torres e tropas do LoL ganharam um novo design inspirado nos personagens de Piltover e Zaun.

Arcane também fez um sucesso incrível em relativamente pouco tempo. O primeiro ato de Arcane ficou entre os mais vistos da Netflix em mais de 30 países e o segundo ato manteve sua pontuação perfeita de 100% no Rotten Tomatoes e média 9,4 no IMDb. Com o final da série se aproximando, resta saber se o alto nível vai se manter até o fim.

Artigo publicado originalmente em inglês por Blaine Polhamus no Dot Esports no dia 12 de novembro.