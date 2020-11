Como silenciar outros jogadores em League of Legends

Apesar de ser possível vencer uma partida de League of Legends sozinho, ninguém consegue carregar todo jogo. É preciso manter um certo nível de comunicação para que seu time seja aproveitado ao máximo.

Você não poderá se comunicar por voz com seus aliados, a não ser que vocês estejam no mesmo grupo naquela partida, mas o bate-papo por texto e os avisos no minimapa são suficientes para se comunicar com seu time. Muitos jogadores usam as ferramentas em paz e respeitam o espaço dos outros para melhorar suas chances de vencer, já que um time está em seu melhor quando está mais feliz.

Mas às vezes não é um mar de rosas, e muitos outros jogadores podem dar trabalho. Os jogadores tóxicos que cedem à pressão e surtam podem acabar ocupando o bate-papo de uma forma que só atrapalhe, tirando o foco do seu time. É comum cometermos o erro de responder nesses casos, então acabamos nos encontrando em brigas sem sentido.

Às vezes, alguns jogadores abusam também do sistema de sinalização do mapa. Mas você não precisa aguentar isso: a Riot Games implementou a opção de silenciar outros jogadores. A ferramenta garante que você possa manter o foco no jogo e se poupar da ira alheia, já que ninguém gosta de estar no meio disso.

Veja como silenciar os jogadores no LoL.

Silenciar todos individualmente

É possível silenciar todos os jogadores com um comando só, mas nem sempre é a melhor ideia. Ao silenciar absolutamente todos, você pode acabar perdendo informações valiosas que seus aliados que se importam com o time estiverem compartilhando. Isso pode ter efeito negativo no seu jogo e fazer com que você e seu time percam a sintonia.

Silenciar jogadores na Seleção de Campeões

Não há um botão visual na Seleção de Campeões, mas às vezes você encontra alguns jogadores que já estão tentando causar desde o começo.

É fácil silenciar qualquer jogador digitando o comando “/mute”. É preciso digitar o comando (sem as aspas) no bate-papo, seguido de um espaço e do nome do jogador que você quer silenciar. Se o nome tiver alguns caracteres diferentes e você não conseguir digitar, copie da caixa de texto do bate-papo. O jogo copia os nomes de todos os jogadores quando eles entram no Saguão e na Seleção de Campeões.

Silenciar jogadores durante a partida

Silenciar os jogadores na partida é consideravelmente mais fácil do que fazer isso na Seleção de Campeões. Quando a partida carregar, você verá um ícone com um balão de conversa e um com um emoji sorridente. Clicar no balão de conversa silenciará mensagens escritas e clicar no emoji sorridente silenciará emotes e marcações no minimapa.

Você não precisa silenciar as duas formas de comunicação se a pessoa só encher o saco no bate-papo escrito, e você também poderá reativar as mensagens ou notificações da pessoa a qualquer momento da partida.

Como silenciar todos na partida de LoL com um único comando?

Alguns jogadores gostam do silêncio da solitude. Se não for atrapalhar seu desempenho em relação ao time, você pode só querer prestar atenção na partida do seu jeito, e não há nada de errado nisso. Usar as duas formas descritas acima para silenciar todos os jogadores levaria mais de 30 segundos e fazer isso em toda partida pode começar a cansar.

Os comandos “/mute all” e “/fullmute”, sem as aspas, permitem que você silencie todas as outras pessoas durante todo o resto da partida. Se o seu plano for usar esse comando com mais frequência, pode habilitar uma macro no seu mouse ou teclado gamer para digitar o comando para você. Isso poupa o esforço de repetir o mesmo comando em toda partida.

Como desfazer o silenciamento de outros jogadores no LoL?

Se você silenciou os outros jogadores através do placar dentro do jogo, vai precisar clicar nos ícones de novo para que eles voltem ao normal. Depois disso, você poderá voltar a ver o que estão dizendo. No entanto, o processo é um pouco mais complicado se ainda estiver na Seleção de Campeões.

Às vezes, você só percebe que está jogando com um amigo depois de silenciar todos os jogadores, e esperar entrar na partida para desfazer o silenciamento não é o ideal. Não há um comando dedicado a isso no LoL, mas você pode usar o mesmo comando do silenciamento para revogá-lo.

Isso significa que, caso você tenha usado o “/mute all”, será preciso usar “/mute InsiraAquiONomeDaPessoa” para desfazer o silenciamento daquela pessoa específica.

É possível silenciar alguém permanentemente em League of Legends?

Às vezes um jogador pode ser tão tóxico que você não quer nunca mais perder seu tempo com uma palavra vinda daquela pessoa. Se for esse o caso, um silenciamento não serve, já que talvez você nem saiba que a pessoa está no seu time, a não ser que memorize o nome (e que a pessoa nunca mude esse nome).

Se quiser marcar um jogador para sempre, para sempre saber quando estiver jogando contra ou com ele, é preciso ignorá-lo. A opção de ignorar aparece na tela pós-jogo, mas você também pode usar o comando “/ignore”.

Quando um jogador ignorado entrar no seu time, você recebe uma mensagem na Seleção de Campeões que avisa que ele está ali. Esses jogadores ignorados serão silenciados automaticamente se entrarem na mesma partida que você, de qualquer lado que seja, mas você não receberá uma notificação se o jogador ignorado estiver no time inimigo.

Você pode descobrir, no entanto, assim que entrar no jogo. Se, ao abrir o placar, houver alguém que já estava silenciado assim que a partida começou, é porque essa pessoa foi ignorada por você em outra ocasião. Não significa muito na prática, mas pelo menos você já sabe que há uma bomba-relógio em forma de jogador tóxico no time inimigo.

Como silenciar jogadores no bate-papo por voz do LoL?

Se você estiver em grupo, o LoL permite que você use o bate-papo por voz dentro do jogo, o League Voice. Com ele, você pode se comunicar com os jogadores do seu grupo. Apesar de não ser possível falar por voz com aliados aleatórios que não estejam no seu grupo, você pode acabar correndo esse risco se entrar em grupos abertos com alguém que não conheça.

O bate-papo por voz se conecta automaticamente se a opção estiver habilitada, mas você pode silenciar qualquer pessoa do grupo, inclusive você mesmo, com alguns cliques.

Clique no ícone do microfone no canto inferior direito da tela. Isso abre a lista de jogadores que estão no seu grupo e seus níveis de volume. Clicar no ícone do alto-falante ao lado do nome do jogador silencia a voz dele, mas você ainda lerá suas mensagens e verá suas marcações e emotes, a não ser que siga também os passos acima.

Para silenciá-los dentro da partida, você também precisa seguir um procedimento parecido. Encontre o ícone do microfone, que estará perto da sua barra de habilidades e abrirá a mesma lista de nomes que aparece no Saguão.

Clicar no alto-falante continua sendo a chave para silenciar as comunicações de alguém por voz, e você pode desfazer isso pressionando o mesmo botão outra vez. Você também pode usar esse menu para ajustar o volume de qualquer jogador do seu grupo.

Outra alternativa é sair do League Voice, clicando no ícone com um “X” ao lado do seu nome na mesma interface.

Como desabilitar a entrada automática no League Voice?

Captura de tela via Riot Games Captura de tela via Riot Games

O League Voice é uma ferramenta excelente para aumentar a coordenação do time sem precisar de aplicativos de terceiros. Mas pode não ser a melhor ideia entrar automaticamente no bate-papo por voz toda vez que entrar em uma partida. Mesmo que você pretenda usar a ferramenta, entrar automaticamente pode pegar alguém desprevenido, ou fazer com que seus amigos precisem ouvir o loop de 10 horas de Nyan Cat que estiver tocando na sua casa.

Além de ser uma medida de privacidade, você também pode preferir não usar o bate-papo por voz para se concentrar melhor no jogo. Para desabilitar a entrada automática, clique na engrenagem que abre o menu de Configurações, no canto superior direito do cliente do LoL.

Depois, procure a seção Voz no painel à esquerda e desabilite a primeira opção, “Entrar no canal de voz automaticamente”, clicando na caixa de seleção.

Se você quiser continuar entrando automaticamente, mas preferir silenciar seu próprio microfone ao entrar, ative a opção “Silenciar meu microfone ao entrar no League Voice”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 03 de novembro.