Como ganhar chaves em League of Legends

Todo mundo adora itens grátis, e os fãs de League of Legends não são exceção. Não há nada mais doce do que ganhar uma nova skin para o seu campeão favorito apenas vencendo uma partida. Mas o sistema de recompensa do LoL é mais do que apenas um sistema de duas partes.

Os jogadores podem ganhar Baús Hextec ao longo da temporada e desbloquear skins, sentinelas e ícones de invocador gratuitos. Os baús estão disponíveis para compra na loja do LoL por 125 RP (195 RP para um baú e uma chave) ou 1.950 RP para um pacote de 11 baús e chaves. Mas eles também podem ser obtidos alcançando altas pontuações de mestria de campeão. Os jogadores podem ganhar vários baús em uma temporada, demonstrando sua maestria com cada um dos 154 personagens jogáveis do LoL.

Os baús podem ser abertos na guia Espólio. Mas antes de abrir um baú, os jogadores devem primeiro obter uma chave. As chaves sempre podem ser compradas na loja do cliente, mas aqueles que procuram economizar algum dinheiro extra podem criar suas próprias combinando três fragmentos de chave na guia Materiais em Espólio.

Os jogadores podem ganhar fragmentos de chave de várias maneiras, mas o método mais fácil é simplesmente ganhar jogos no Summoner’s Rift. Aqueles que fazem fila com seus amigos em grupos pré-criados têm uma chance ligeiramente maior de receber um fragmento de chave no lobby pós-jogo.

Além disso, as taxas de queda de fragmentos principais estão vinculadas a pontuações de honra, de modo que jogadores com níveis de honra mais altos têm maior probabilidade de receber fragmentos após uma vitória. Cada vez que um jogador atinge um ponto de verificação de honra, ele receberá uma Cápsula de Honra ou um Orbe de Honra. Essas recompensas de honra podem ser abertas na guia Espólio e geralmente contêm vários fragmentos de chave.

Os fragmentos de chave são limitados a 12 em um período de quatro semanas, o que significa que os fãs de LoL só serão capazes de criar quatro chaves antes do contador zerar a cada mês. Mas aqueles que ainda precisam de fragmentos de chave adicionais podem comprar mais durante os eventos com emblemas de evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples e Jerome Heath no Dot Esports no dia 27 de janeiro.