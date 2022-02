Como enfrentar Janna topo em League of Legends

Janna na rota topo tem aterrorizado o meta de League of Legends, e muitos jogadores estão frustrados porque essa escolha está ficando popular a cada dia. Ela apareceu na rota topo em partidas competitivas no LCS 2022 Spring Split, onde a FlyQuest derrotou a CLG com sua ajuda.

A encantadora joga de forma diferente na rota topo, auxiliando aliados e atrapalhando inimigos para ganhar vantagem na partida organicamente. Embora muitos jogadores tentem punir sua ausência na rota, ela compensa isso iniciando boas lutas em equipe e derrubando seus inimigos.

Janna recebeu um pequeno enfraquecimento na atualização 12.3, mas os desenvolvedores mencionaram que estão “trabalhando em uma solução separada” para sua influência na rota topo. Os jogadores estão experimentando novas estratégias e adaptando seu estilo de jogo para combater a Fúria da Tormenta. Não há uma estratégia concreta para combater Janna porque seu estilo de jogo é muito dinâmico e pode mudar a qualquer momento. No entanto, os jogadores podem manter suas armas e ajustar sua composição e estratégias de equipe para anular seu enorme impacto nas partidas.

Embora Janna seja forte, ela não é imparável, e os jogadores podem combatê-la com estratégias de investida dividida, melhor controle de visão e eliminando-a antes que ela tenha um grande impacto.

Aqui estão as melhores maneiras de enfrentar Janna topo de Golpear no LoL.

Campeões da rota superior

Janna na rota superior geralmente se movimenta pela rota inferior e a do meio e às vezes até na selva para ajudar seu caçador. Se sua equipe escolher um campeão de tanque para a rota, é provável que você perca a rota. Eles não têm dano suficiente para empurrar ondas de tropas no tempo enquanto os oponentes continuam obtendo vantagens no mapa.

É imperativo ter um campeão baseado em investida dividida como Tryndamere, Fiora e Jax, que podem derrubar torres rapidamente e punir sua ausência na rota. Esses campeões podem usar Demolir em suas runas, dando a eles uma maneira mais rápida de destruir torres. Os campeões de investida dividida escalam bem no final do jogo, o que pode ser um fator decisivo nas lutas de equipe no meio e no final do jogo. Janna está principalmente focada em ajudar as rotas meio e inferior, e o caçador inimigo é forçado a responder à ameaça, o que libera a pressão construída por Janna na equipe aliada.

Escolha do Caçador: Explosão e assassino

Escolher o caçador certo que possa alcançar seus picos de poder rapidamente é essencial. A ameaça de Janna e o caçador inimigo tentando roubar seus campos com Golpear sempre estará presente, mas ter uma boa e coletiva visão da situação deve permitir que o jogador pense fora da caixa e se adapte de acordo com a partida.

Os campeões da selva devem ter capacidade de explosão e assassinato porque seu trabalho é simples: encontrar Janna e assassiná-la. Ela é um alvo frágil, e quando ela espera em um arbusto ou se move para um objetivo, os caçadores devem chegar até ela e abatê-la. Conseguir isso terá dois benefícios principais. Primeiro, os abates significam mais ouro e uma economia mais rápida para escalar no final do jogo. Segundo, pode conceder o abate a alguém que possa carregar nas lutas de equipe no final do jogo. Os campeões mais adequados para esse papel são Kha’Zix, Rengar e Qiyana. Esses campeões podem controlar o ritmo da partida e ajudar os companheiros de equipe quando estiverem se sentindo sobrecarregados.

Controle de grupo

O controle de grupo é fundamental em todas as partidas do LoL e permite que os campeões façam jogadas no mapa. Ter personagens com habilidades de controle de grupo mais altas, como Leona ou Zyra, torna mais fácil rastrear Janna e impedir sua influência à distância. Os jogadores podem usar o controle de grupo para iniciar lutas de equipe e eliminar Janna rapidamente para anular seu impacto.

Sentinelas

Janna atua como suporte secundário para uma equipe, permitindo que ela tenha visão de quase todos os objetivos e lugares-chave no mapa. Para combater isso, os jogadores precisam investir ativamente em sentinelas de controle e mudar para a lente do Oráculo para limpar a visão. Ao anular a visão que ela fornece, as equipes podem jogar em torno disso e, até certo ponto, ser imprevisíveis ao pegar o inimigo, levando a bolas de neve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.