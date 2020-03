Como desabilitar Eternos de League of Legends

Eternos, o novo sistema de estatísticas de League of Legends, finalmente entrou nos servidores principais. Com ele, os jogadores podem mostrar suas conquistas e recordes. Atordoamentos com Brand, chutes de bicicleta com Lee Sin, o que você imaginar, Eternos registra. Mas, para alguns jogadores, não atendeu às expectativas.

Eternos são caros, custando centenas de RP. Se quiser mesmo acompanhar os marcos em todos os seus campeões favoritos, o valor é somado. Três Eternos de apenas um campeão custam 600 RP (cerca de R$ 12). Se quiser o pacote da primeira temporada, são altíssimos 5.850 RP (cerca de R$ 100).

Mas, mesmo esquecendo o alto custo, Eternos acrescentam pouco ao jogo. É quase como se você estivesse pagando pelo orgulho e realização. Não existe nenhum valor real, de acordo com alguns jogadores.

Se você cansou dos Eternos, ou não aguenta mais que encham a tela e distraiam seu jogo, pode desabilitá-los. Os Eternos podem ser temporariamente desabilitados no resumo do abate, pressionando a tecla N padrão, mas é preciso fazer isso toda vez que for abatido. Pode ser que a Riot conserte a opção no futuro, mas, por enquanto, vai ter que servir.

Também é possível desabilitar os Eternos abrindo a aba Eternos e clicando em “Desabilitar”. Leva só alguns segundos e faz muita diferença. Você ainda vai precisar manter o dedo na tecla N quando morrer, mas fica menos chato.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 05 de março.