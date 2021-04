Os detalhes do Mid-Season Invitational.

O primeiro evento internacional de League of Legends do ano começa com o Mid-Season Invitational em Reykjavík, Islândia, em 6 de maio.

O evento reúne 11 das melhores equipes de todo o mundo em um torneio de três semanas, mas as apostas nunca foram tão altas. Este ano, para incentivar as equipes a se apresentarem no grande palco, a Riot Games introduziu um novo formato e prêmios.

A desenvolvedora descartou a fase de entrada, que envolvia oito regiões menores em uma chave pré-torneio, e dividiu as 11 equipes em quatro camadas com base nos resultados dos últimos dois anos de torneios internacionais. O resultado disso são três grupos que o diretor global de operações da Riot, Tom Martell, desenhou “utilizando software para ‘aleatoriamente’” designar as equipes.

Veja como assistir ao MSI 2021.

Grupos

Ggrupo A

Royal Never Give Up (LPL)

Unicorns of Love (LCL)

Pentanet.GG (LCO)

Grupo B

MAD Lions (LEC)

PSG Talon (PCS)

İstanbul Wildcats (TCL)

PaiN Gaming (CBLOL)

Grupo C

DAMWON Gaming (LCK)

Cloud9 (LCS)

DetonatioN FocusMe (LJL)

Infinity Esports (LLA)

Formato

O evento será dividido em três etapas distintas este ano. Há a fase de grupos, a fase Rumble e a fase eliminatória.

Fase de Grupos Todos contra todos duplo no Grupos B e C Todos contra todos quádruplo no Grupo A As partidas são melhor de uma As duas melhores equipes de cada grupo avançarão para o estágio Hexagonal

Fase Hexagonal Todos contra todos duplo As partidas são melhor de uma As quatro primeiras equipes avançam para a fase Semifinais

Fase Semifinais Mata-mata simples As partidas são melhores de cinco Semifinais, finais



Cronograma

O MSI 2021 começa em 6 de maio às 10h. O torneio de três semanas termina com as semifinais de 21 a 22 de maio e as finais em 23 de maio às 10h.

Fase de grupo

6 de maio às 10h

Gillette Infinity vs. DetonatioN FocusMe

Royal Never Give Up vs. Pentanet.GG

Pentanet.gg vs. Unicorns of Love

Istanbul Wild Cats vs. paiN Gaming

MAD Lions vs. PSG Talon

7 de maio às 10h

Pentanet.GG vs. Royal Never Give Up

Unicorns of Love vs. Royal Never Give Up

Gillette Infinity vs. DWG KIA

DetonatioN FocusMe vs. Cloud9

İstanbul Wild Cats vs. MAD Lions

PaiN Gaming vs. PSG Talon

9 de maio às 10h

Royal Never Give Up vs. Unicorns of Love

Unicorns of Love vs. Pentanet.GG

DWG KIA vs. DetonatioN FocusMe

Cloud9 vs. Gillette Infinity

MAD Lions vs. PaiN Gaming

PSG Talon x İstanbul Wild Cats

9 de maio às 10h

Unicorns of Love vs. Royal Never Give Up

Unicorns of Love vs. Pentanet.GG

Royal Never Give up vs. Pentanet.GG

Royal Never Give up vs. Unicorns of Love

Pentanet.GG vs. Unicorns of Love

Pentanet.GG vs. Royal Never Give Up

10 de maio às 10h

MAD Lions vs. İstanbul Wild Cats

PSG Talon vs. PaiN Gaming

İstanbul Wild Cats vs. PSG Talon

PaiN Gaming vs. MAD Lions

PaiN Gaming x İstanbul Wild Cats

PSG Talon x MAD Lions

11 de maio às 10h

Cloud9 vs. DWG KIA

DetonatioN FocusMe vs. Gillette Infinity

DWG KIA vs. Gillette Infinity

Cloud9 vs. DetonatioN FocusMe

DetonatioN FocusMe vs. DWG KIA

Gillette Infinity vs. Cloud9

Onde assistir

O MSI 2021 estará disponível para assistir na Twitch e no YouTube com comentários ao vivo nos canais oficiais da Riot. Também será transmitido em LoL Esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 28 de abril.