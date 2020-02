Como a Riot pretende melhorar as ranqueadas em 2020

Parece que o sistema de gerenciamento de partidas do League of Legends passará por algumas mudanças importantes em 2020.

O Gerente de Produto de Mecânica de Jogo Competitiva, Cody “Codebear” Germain, abordou o estado das ranqueadas e do gerenciamento de partidas no post de hoje do /Dev. Enquanto coisas como preenchimento automático e balanceamento de duplas estão “quase prontas para o lançamento”, vários sistemas de ranqueadas mais complexos estão em desenvolvimento para o restante de 2020.

Imagem via Riot Games

Novas contas e contas secundárias frustram a base de jogadores porque criam equipes desiguais. Um iniciante pode ser colocado incorretamente em um elo mais alto e ser destruído pelo time inimigo. As contas secundárias, por outro lado, acabam desperdiçando tempo e pontos de liga dos jogadores que tentam subir. A Riot está “explorando sistemas” para lidar melhor com essas ocorrências.

A segunda metade de 2020 será dedicada a corrigir algumas queixas da comunidade que dificultam a experiência nas ranqueadas. Muitos jogadores sentem que o League se tornou mais tóxico nos últimos anos, com jogadores com ações como morte intencional, ociosidade, troca de vitórias e abandono e enfrentando poucas consequências por suas ações. A Riot está trabalhando em uma melhor detecção e punição para esses tipos de comportamento, além de fornecer feedback mais frequente aos jogadores que denunciam um jogador antidesportivo.

Os desenvolvedores também estão reavaliando o sistema de promoção, que geralmente pode custar aos jogadores vários dias de desgosto e angústia.

“Sabemos que isso [Séries de Promoção] se transformou em uma fonte de frustração”, disse Codebear. “Estamos analisando o sistema de Séries de Promoção atual e alteraremos a função que elas desempenham em nosso sistema competitivo.”

E as restrições para formar um grupo na fila flexível serão reduzidas para facilitar o jogo com os amigos, criando uma experiência competitiva.

Ainda não foi oferecida uma linha do tempo específica sobre esses ajustes no gerenciamento de partidas. Mas a Riot provavelmente atualizará os fãs quando as mudanças forem solidificadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.