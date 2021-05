Cloud9 e MAD Lions se enfrentam no primeiro dia da segunda fase do MSI 2021

Acabou a fase de grupos do Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends. E já está disponível a agenda da próxima fase do campeonato.

A segunda fase, ou fase hexagonal, que começa nesta sexta-feira, 14 de maio, terá vários times de grandes regiões do mundo. O primeiro confronto do dia será um clássico entre as rivais LCK (Coreia do Sul) e LPL (China), onde a DWG KIA enfrenta a Royal Never Give Up em uma possível prévia da grande final. O dia se encerra com um embate entre LCS (América do Norte) e LEC (Europa) através de suas representantes Cloud9 e MAD Lions.

Tanto a C9 quanto a MAD chegam fortes à fase hexagonal. Os campeões norte-americanos venceram os últimos quatro jogos da fase de grupos e a MAD Lions teve um placar quase perfeito em seu grupo. Outros confrontos do dia incluem um entre RNG e C9 e um entre a PentanetGG (Oceania) e a MAD Lions.

Nenhum time vai enfrentar outro time que estivesse no mesmo grupo nesse primeiro dia da fase hexagonal, o que garante seis confrontos inéditos no campeonato.

Ao todo, serão seis partidas em 14 de maio, cada time jogando duas partidas por dia. O formato deve ser o mesmo em toda a fase hexagonal, que vai até 18 de maio. A partir daí, os times com o melhor placar após partidas de ida e volta avançam para a semifinal e a grande final, que determina o campeão do MSI.

A fase hexagonal do MSI 2021 começa na sexta-feira, 14 de maio, às 10h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 11 de maio.